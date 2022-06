Confirman secuela de ‘Game of Thrones’ centrada en Jon Snow

¿Lo sabías? HBO Max está desarrollando una serie secuela de Game of Thrones o Juego de Tronos que estaría protagonizada por Kit Harington como Jon Snow, de acuerdo con lo que informó The Hollywood Reporter.

Winter is Coming fue el primer pantallazo de la que se convertiría en una de las mejores series de todos los tiempos. Ahora, de acuerdo con The Hollywood Reporter, esta secuela de Game of Thrones mostrará lo que ocurrió después con Jon Snow luego de cruzar el muro.

¿Cuándo se estrenará la secuela de Game of Thrones?

Debido a que este proyecto aún está en las primeras etapas, todavía no se sabe si la historia podría seguir, tampoco cuántos episodios tendría ni la fecha de estreno.

Además, tampoco se sabe aún si esta secuela de Game of Thrones incluirá a más personajes que ya aparecieron como Maisie Williams como “Arya Stark”, Sophie Turner como “Sansa Stark” o Gwendoline Christie como “Brienne of Tarth”. De acuerdo con información que se ha filtrado, el actor inglés Kit Harington ya aceptó este nuevo proyecto.

¡KIT HARINGTON vuelve como JON SNOW!



¡Se confirma una serie spin-off de Jon Snow que seguirá los eventos de la última temporada de Game of Thrones! pic.twitter.com/RLp17lUjlE — Tolkienverse ᚠ (@ToIkienverse) June 17, 2022

Datos curiosos de Game of Thrones

1 .- Un libro de 128 páginas, reúne las palabras más importantes del idioma de los guerreros nómadas más temibles de la serie. Inventado por David Peterson, exclusivamente para la serie, el lenguaje de Khal Drogo tiene 3000 palabras que podrás aprender.

2.- En el episodio denominado ‘La boda Púrpura’ un espectacular pastel de relleno de palomas, asombra al rey Joffrey y la Reina Margaery. Esta receta no es original de la serie, sino que pertenece a Giovanni de Roselli, publicada en el libro Banquete Italiano.

3.- Una asignatura dedicada al estudio de la Edad Media, toma los sucesos ocurridos en la serie, para conocer la verdadera historia de esta etapa. Sin duda que el profesor de esta materia sabe cómo llamar la atención de los alumnos. El título de la cátedra es ‘El verdadero Game of Thrones: desde los hitos modernos hacia los modelos medievales’.

4.- En Fortaleza Roja, el castillo regente de ‘Desembarco del Rey’ se ve la cabeza del expresidente George W. Bush, empalada en su entrada. Probablemente la broma les salió muy cara a los productores de la serie, ya que los espectadores lo identificaron de inmediato. Ante la polémica, desde Game Of Thrones negaron que haya sido un hecho político. Simplemente argumentaron que era lo que encontraron a mano para hacer las estacas.

