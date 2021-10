Netflix ofrecerá streaming de videojuegos: arranca con Stranger Things

Netflix ya no puede definirse como una empresa de streaming de series y películas. Ahora también ofrecerá videojuegos y una primera prueba de ello comenzó en Polonia en septiembre de 2021. Se trata de un juego de la serie icónica “Stranger Things”.

Netflix prepara su streaming de videojuegos

La plataforma decidió contratar a Mike Verdu, ex ejecutivo de EA y Facebook Gaming, para ejecutar esta nueva estrategia que pocos conocen. Aún no está muy claro el objetivo de este viraje de timón hacia los contenidos para gamers, pero al parecer, su meta es ser la compañía de entretenimiento definitiva con contenidos diferentes.

Polonia es el conejillo de indias para el nuevo proyecto de Netflix, ya que es allí donde se lanzaron dos videojuegos de Stranger Things, sin costo adicional.

Greg Peters, CEO de Netflix, indicó que “esto es una prueba y queda mucho trabajo por delante”. Esta comunión entre la serie y el videojuego, es la antesala de lo que será un nuevo formato de entretenimiento, donde el juego y la narración se confundirán en uno.

Es un hecho, Netflix se volcará a la industria de los videojuegos en 2022, y el responsable de llevarlo a conquistar este terreno será Verdu, quien ha cosechado grandes éxitos como Los Sims o Plants vs Zombies.

Su último trabajo antes de Netflix fue con Facebook, donde creó videojuegos para las gafas de realidad virtual de Facebook Oculus. Con su incorporación al equipo, el servicio de streaming de juegos es inminente.

Stranger Things, la primera prueba de videojuegos de Netflix

Stranger Things: 1984 y Stranger Things 3, los primeros videojuegos del streaming, ya se pueden probar en Polonia. Ambos pueden descargarse desde Play Store y la Apple Store, accediendo primero a Netflix a través de la plataforma y sin tener que pagar nada extra por ello.

Parte de la estrategia ya comienza a develarse con estos dos primeros videojuegos, pues la plataforma de streaming utilizará a los videojuegos como una forma de analizar a su audiencia, a fin de continuar creando entretenimiento en diversos formatos.

Netflix lanzó dos opciones diferentes de videojuegos, por lo tanto, analizará el comportamiento de los usuarios en aspectos como: cuál título se descargó con más frecuencia, qué género (RPG o acción) fue el preferido, etc.

Esta no es toda la información que podrá recabar Netflix a través de su streaming de series, películas y videojuegos . También podrá conocer quiénes juegan y cómo lo hacen, si son hombres, mujeres, adultos, niños, latinoamericanos, fans de la saga, etc.

Por lo pronto, los videojuegos disponibles serán los de Stranger Things, pero Netflix cuenta con las franquicias de Castlevania, The Witcher, Dragon Quest, League of Legends, DOTA, Resident Evil, entre otras. Por lo que cabría esperar que el streaming desarrolle juegos para estos contenidos.

