Series más esperadas del 2022 en Netflix, Disney+ y otras plataformas

El 2021 llega a su fin, y muchos fanáticos del séptimo arte están ansiosos para comenzar el 2022. Es que muchas plataformas de streaming como Netflix, HBO y Amazon ya tienen programados los estrenos de series y películas para el nuevo año.

Dentro de las nuevas y más esperadas series, destacan producciones del Universo Marvel, el regreso al mundo de Game of Thrones, Stranger Things, y Star Wars.

Las mejores series que llegarán en 2022

Amazon se prepara para estrenar su más ambiciosa propuesta: la serie que será una precuela para las películas de Lord of The Rings llegará en 2022. En esta precuela de los hechos narrados en los libros de Tolkien, se contará la historia del origen de Sauron, durante la Segunda Edad de la historia de la Tierra Media. La serie tuvo un costo de 465 millones de dólares, y se está filmando en Nueva Zelanda.

canva

Por su parte, HBO volverá a apostar por el mundo de George R. R. Martin, y lanzará al mundo House of the Dragon a finales 2022. House of the Dragon, contará la historia de los ancestros de Daenerys Targaryen, quienes usaron todo el poder de los dragones para conseguir el trono de los siete reinos.

Netflix prepara a su vez el estreno de la cuarta temporada de Stranger Things, en este más que atrasado retorno, veremos la aparente vida normal de Eleven, ahora en California y sin poderes, mientras Hopper se encuentra secuestrado en Rusia.

En cuanto a Disney+, los fanáticos del MCU están esperando una de las series más interesantes del 2022, se trata de Moon Knight, la historia oscura, y diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Cuenta la historia de un mercenario que dan por muerto durante una misión en Egipto; pero que es resucitado por el dios egipcio de la Luna Khonshu.

Moon Knight - Teaser Trailer Subtitulado Español Latino

Otras series que llegan en 2022

En Netflix:

-Resident Evil

-Vikingos: Valhalla

-Stranger Things 4

-The Crown 5

-The Umbrella Academy 3

-Bridgerton 2

-Inventing Anna

-Lupin 3

-Sex Education 4

-Bienvenidos a Edén

-Ozark, temporada 4

En HBO Max:

-The Gilded Age

-His Dark Materials 3

-Raised by Wolves 2

-Killing Eve 4

-En Apple Tv+:

-The Afterparty

-WeCrashed

-La dama del lago

-Masters of the Air

En Disney+:

-Obi-Wan Kenobi

-Moon Knight

-She Hulk

-Agatha: House of Harkness

-Echo

-Ms. Marvel

-Ironheart

-Secret Invasion

-Wilow

Estos son los títulos más esperados para 2022 de las principales plataformas de series por streaming, como Netflix , HBO, Amazon y Disney+.

La noticia por todos los medios. ¡Descarga nuestra app !

Gm