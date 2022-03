Las 13 mejores series de Netflix protagonizadas por mujeres

No cabe duda de que con el pasar del tiempo, las mujeres siguen ganando espacios en diferentes esferas de la vida, donde el cine y la televisión no han sido una excepción. De hecho, cada vez más plataformas de streaming como Netflix colocan al género femeninno como protagonista de grandes historias, tanto en series como películas.

Por ello en el marco del mes en el que se conmemora a la mujer, reconocemos a quienes han destacado en la pantalla chica con increibles series que seguro te gustaran.

Dentro del vasto catálogo de Netflix existen muchas y diferentes historias protagonizadas por mujeres , por lo que seguro habrá una o más series que te llamarán la atención; sobre todo porque hay para todos los gustos: comedia, drama, suspenso, acción y claro producciones basadas en hechos reales.

Las mejores series de Netflix protagonizadas por mujeres

Nada como disfrutar de una increíble maratón de series de Netflix protagonizadas por mujeres, he aquí una recopilación de algunas:

Chicas buenas

Esta comedia se centra en tres madres: Beth (Christina Hendricks), cuyo marido trafica con coches usados; Annie (Mae Whitman), una madre soltera atrapada en una desagradable batalla por la custodia y Ruby (Retta), felizmente casada pero con una desesperada necesidad de dinero para cubrir las facturas médicas de su hija.

Ante sus complicados contextos, el trío decide armar un plan para robar una tienda de comestibles; sin embargo en el transcurso de la serie las mujeres se ven envueltas en un inesperado mundo criminal.

Chicas Buenas Trailer en Español Latino l Netflix

Dulces magnolias

Esta es una de esas series dramáticas y románticas, en la cual a pesar de las circunstancias, las protagonistas, tres mujeres que son amigas de toda la vida (Maddie, Helen y Dana Sue), siguen luchando por lo que es justo para ellas y para sus seres queridos, incluso cuando esa lucha les sale muy cara.

Gambito de dama

A estas alturas seguramente ya la viste, pero no puede faltar en la lista de las mejores series de Netflix protagonizadas por mujeres.

En esta historia ambientada en los cincuenta, Beth Harmoon (Anya Taylor-Joy), descubre que posee un talento extraordinario para el ajedrez y a pesar de su difícil infancia y lucha contra las adicciones la joven acaba convirtiéndose en un prodigio en un rubro que generalmente es dominado por los hombres.

Glow

Si te gustó Orange Is the New Black debes ver esta otra serie, ya que está realizada por el mismo equipo. Cuenta con 3 temporadas de 10 capítulos por lo que podrás disfrutar de una buena maratón.

Esta comedia norteamericana está ambientada en los ochentas y cuenta como Ruth Wilder (Alison Brie) al intentar conseguir dinero decide asistir a un casting, junto a otras mujeres, en el que buscan aspirantes para convertirse en parte del equipo de GLOW, un programa de lucha libre femenino para televisión.

Glow - Trailer en Español [HD]

Grace y Frankie

Esta es una auténtica serie de comedia norteamericana que no puedes dejar de ver en Netflix. Hasta el momento lleva 7 temporadas pero este año saldrán los últimos episodios que le pondrán fin a la emblemática historia de estas dos mujeres.

Por si no la has visto, retrata como la vida de Grace (Jane Fonda) y Frankie (Lily Tomlin) da un giro radical luego de que sus esposos Robert (Martin Sheen) y Sol (Sam Waterson) se declaran gays y las dejan para estar juntos.

Inconcebible

Se trata de una miniserie de 8 capítulos de 45 minutos que comienza con la historia de Marie Adler (Kaitlyn Dever), una chica que denuncia una violación pero a la que las autoridades y su entorno más cercano no la creen porque “su actitud no es la que esperaba”. Pero años más tarde dos mujeres empiezan a investigar casos similares.

Sin duda un imperdible de Netflix que está inspirado en hechos reales y que no por nada es una de las series con más me gusta dentro de la plataforma de streaming.

Madam C. J. Walker: Una mujer hecha a sí misma

Esta miniserie de cuatro episodios narra la vida de la “desconocida” Madam C. J. Walker, la pionera empresaria afroamericana que se convirtió en la primera estadounidense millonaria por méritos propios con su línea de productos para el cuidado del cabello.





La protagonista de esta historia es la actriz Octavia Spencer, quien da vida a una mujer que representa las complejidades sociales y culturales que las mujeres enfrentan históricamente en el camino hacia la independencia. Además es una de las series mejor calificadas en Netflix.

Madam C. J. Walker: Una mujer hecha a sí misma | Tráiler oficial | Netflix

Las del hockey

Creada por cuatro mujeres estudiantes de cine de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, esta serie se centra en un equipo de hockey femenino que se une para mantenerse a flote después de que su entrenador masculino se va y el propietario del equipo amenace con cerrarlos.

Orange is the new black

Un clásico que no puede faltar en esta lista, creada en 2013, esta es una de las series originales más antiguas de Netflix y es, además, una de las ficciones feministas de mejor calidad de la plataforma. Divertida, emotiva y llena de reflexiones sobre la vida en una cárcel de mujeres, esta producción también norteamericana cuenta con 7 temporadas.

Queridos blancos

Esta comedia dramática ha conseguido sorprender al público y a la crítica con una increíble historia protagonizada por una estudiante que forma parte de una elitista universidad de mayoría blanca en la que los afroamericanos sufren toda serie de actos racistas.

Sin embargo, a lo largo de sus ya cuatro volúmenes, la joven cuenta los incidentes en el programa de radio universitario. Sin duda una de las series imperdibles de Netflix.

She’s Gotta Have It

Narra la historia de Nola, una artista veinteañera residente en Brooklyn, y sus problemas para definir su identidad y repartir su tiempo entre sus amigos, su trabajo y sus tres amantes: el modelo arrogante Greer Childs, el protector banquero de inversiones Jamie Overstreet y el humorista Mars Blackmon.

The Bletchley Circle: San Francisco

Para los fans del suspenso esta es una gran opción, ya que retrata a cuatro mujeres que trabajaban en Bletchley Park, el centro de desencriptación de códigos del ejército británico durante la Segunda Guerra Mundial . Lo más destacable es que ellas tendrán que viajar hasta San Francisco, Estados Unidos, para resolver una serie de asesinatos.

Tuca & Bertie

Esta lista de series protagonizadas por mujeres no podía estar completa sin una producción animada y en esta ocasión incluimos a Tuca y Bertie, dos mujeres-pájaro treintañeras que viven en el mismo bloque de apartamentos y que a lo largo de 10 cortos capítulos se ayudan mutuamente antes los altibajos de la vida.

Tuca & Bertie (Serie de TV) Official Trailer || Sub Español || Estrenos Netflix Mayo 2019

La noticia por todos los medios. Descarga nuestra app

deps