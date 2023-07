Muere Sinead O’Connor a los 56 años; esta fue la trágica vida de la cantante

Este miércoles 26 de julio de 2023 se dio a conocer la noticia de la lamentable muerte de la cantante irlandesa Sinead O’Connor a los 56 años de edad, fueron medios británicos los que confirmaron el deceso de una de las cantantes más famosas de los años 80 y que fue conocida por los pasajes trágicos que vivió dentro y fuera de los escenarios.

La trágica vida de Sinead O’Connor

Sinead O’Connor fue una cantautora irlandesa que nació el 8 de diciembre de 1966 en Dublín. Su infancia estuvo marcada por el divorcio de sus padres, los abusos de su madre y su paso por un correccional. Desde joven mostró su talento musical y su rebeldía contra las normas establecidas.

Su carrera despegó en 1987 con su primer álbum, The Lion and The Cobra, dedicado a su madre fallecida. Su mayor éxito fue Nothing Compares 2 U, una canción escrita por Prince que alcanzó el número uno en varios países en 1990. Ese mismo año ganó un premio Grammy al mejor álbum de música alternativa por I Do Not Want What I Haven’t Got.

Sinead O’Connor se caracterizó por su voz potente y expresiva, su imagen de cabeza rapada y sus polémicas declaraciones y acciones. Entre ellas, se destacan su ordenación como sacerdotisa por una iglesia católica disidente, su ruptura de una foto del papa Juan Pablo II en el programa Saturday Night Live y sus críticas al abuso sexual en la Iglesia.

Vida personal de Sinead O’Connor

Su vida personal también estuvo llena de altibajos. Se casó cuatro veces y tuvo cuatro hijos. Sufrió depresión, trastorno bipolar, intentos de suicidio y abusos por parte de la industria musical. En 2017 cambió su nombre a Magda Davitt y en 2018 se convirtió al Islam, adoptando el nombre de Shuhada’ Davitt.

En 2021 publicó sus memorias, tituladas Remembranzas, donde relata con crudeza y honestidad su insoportable verdad. En la actualidad, se dedicaba a la música y a la defensa de los derechos humanos.

Canciones más famosas de Sinead O’Connor

Sinead O’Connor se hizo famosa por su voz y sus composiciones; su canción más exitosa fue Nothing Compares 2 U, escrita por Prince, que alcanzó el número uno en 1990.

Otras canciones destacadas de su carrera son:

Troy

Mandinka

I Am Stretched On Your Grave

The Emperor’s New Clothes

Thank You For Hearing Me

Sinead O’Connor también fue reconocida por su activismo político y social. Su último álbum fue No Veteran Dies Alone, publicado en 2021.

