Ya está en producción la quinta película de Matrix; “aún es pronto” para saber si estará Keanu Reeves

Warner Bros. reveló que la quinta entrega de su emblemática franquicia cinematográfica Matrix está en desarrollo, años después de que la última película de la franquicia Las resurrecciones de Matrix se estrenara con críticas mixtas y malos números de recaudación en taquilla.

Una de las grandes novedades que dejó la productora a través del sitio Deadline , es que la siguiente edición será dirigida por el guionista nominado al Oscar, Drew Goddard y marcará la primera vez que una película de la franquicia no será comandada por Lana o Lily Wachowski.

¿Estará Keanu Reaves en la quinta película de Matrix?

Dentro del extenso comunicado, la compañía aseguró que “aún es pronto para saber si volverán Keanu Reeves , Carrie Anne-Moss, Laurence Fishburne, Hugo Weaving y Jada Pinkett Smith”.

La nueva película contará con la producción ejecutiva de Lana Wachowski y aportará una nueva perspectiva a la serie, al tiempo que se mantendrá fiel a su primera serie de películas estrenadas a finales de los 90 y principios de los 2000.

“Drew llegó a Warner Bros con una nueva idea que todos creemos que sería una manera increíble de continuar el mundo de Matrix, tanto honrando lo que Lana y Lilly comenzaron hace más de 25 años como ofreciendo una perspectiva única basada en su propio amor por la serie y los personajes”, dijo Jesse Ehrman, presidente de Producción de Warner Bros Motion Pictures, por la elección de cambiar de director.

Y respecto al anuncio de la quinta película, añadió: “Todo el equipo de Warner Bros Discovery está encantado de que Drew haga esta nueva película de Matrix, añadiendo su visión al canon cinematográfico que los Wachowski han pasado un cuarto de siglo construyendo aquí en el estudio”.

Quién es Oscar DrewGoddard, el nuevo director de Matrix

Goddard, cuyos créditos en taquilla cuentan con 1.500 millones de dólares, recibió una nominación al Oscar por su guion adaptado para The Martian, dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Matt Damon.

La película obtuvo otras seis nominaciones al Oscar, incluida la de mejor película, y también ganó el Globo de Oro a la mejor película de comedia. Además, escribió películas como Cloverfield y Guerra Mundial Z, La cabaña en el bosque y Malos tiempos en el Hotel Royale.

TVA Ya está en producción la nueva película de Matrix

Próximamente, escribirá y colaborará como productor ejecutivo en el proyecto Hail Mary de Amazon MGM Studios, que dirigirán Phil Lord y Chris Miller y que protagonizará Ryan Gosling. Bajo su marca Goddard Textiles, está produciendo la serie de ABC High Potential, protagonizada por Kaitlin Olson.

Vale recordar que, a través de cuatro películas (The Matrix, The Matrix Reloaded, The Matrix Revolutions y The Matrix Resurrections) la franquicia recaudó mil 800 millones de dólares en todo el mundo y ganó cuatro premios Oscar.

