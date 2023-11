Por estos motivos Keanu Reeves fue obligado a protagonizar una de las peores películas del cine

Uno de los actores más cotizados actualmente es Keanu Reeves , esto gracias a su papel en la saga John Wick, además de su participación en Matrix, Constantine o Dracula. Pero, a pesar de tener grandes películas en su historial, el actor participó en una de las peores películas del cine y aunque pocos sabían, Keanu Reeves fue engañado para tomar el papel.

Fue hace 20 años que el actor participó en el filme, Juego asesino, una de las peores películas en las que Keanu Reeves tuvo que protagonizar. La película contaba una historia de suspenso donde un agente del FBI abandonaba su retiro para capturar a un asesino. La crítica destrozó el largometraje e incluso Reeves no quiso aparecer en la promoción.

Pero, la participación de Keanu no se dio porque el actor deseará estar en la película o porque le agradará el guion. El actor comentó en una entrevista que fue engañado para participar e incluso fue amenazado de una demanda si no tomaba el papel del villano, por lo que se vio obligado a estar en el filme.

Keanu Reeves confesó los motivos por los que participó en el Juego Asesino

Keanu Reeves comentó durante una entrevista que un amigo suyo falsificó su firma en el contrato, esto llevó al actor a buscar la manera en demostrar que no él no había aceptado el convenio; al no poder demostrarlo, el actor aseguró que no deseaba ser demandado al negar su participación y aceptó el papel. Esto contó el actor en Calgary Sun y las declaraciones fueron tomadas por The Guardian en 2001.

El escenario nunca me pareció interesante, pero uno de los amigos había falsificado mi firma en el contrato. No pude probar que él lo hizo y no quería que me demandaran, así que tuve que hacer la película

Además de esto, según contó Keanu Reeves existieron otras estipulaciones legales que hicieron que tuviese que esperar 12 meses tras el estreno para poder hacer público su enfado y engaño que lo obligó a participar en la horrible película, largometraje que apenas recaudó el dinero suficiente.

La película no solamente fue mala, apenas logró recaudar 47 millones de dólares en la taquilla, tomando en cuenta que su presupuesto era de 30 millones, el largometraje fue considerado un fracaso y una de las peores producciones en las que Keanu Reeves ha participado.

