¿La vacuna fue la causa de divorcio entre Jason Momoa y Bonet?

El divorcio entre Jason Momoa y Lisa Bonet conmocionó al mundo del espectáculo, donde han surgido varias teorías acerca de la separación de la pareja; una de ellas, la más controversial, expone que fue a causa de sus diferencias respecto a la vacuna contra la Covid-19.

El actor Jason Momoa confirmó a través de sus redes sociales la noticia de su divorcio con la también actriz Lisa Bonet, con quien estuvo casado cuatro años y tuvo a sus dos hijos, Nakoa y Lola.

“El amor entre nosotros continúa evolucionando, pero nos liberamos para ser quienes estamos aprendiendo a convertirnos”, escribió el actor estadounidense.

De acuerdo con un diario español, el divorcio entre los actores Jason Momoa y Lisa Bonet fue consecuencia de un choque de posturas que giró en torno a la vacuna contra la Covid-19, donde Lisa Bonet se habría puesto a lado del sector anti vacuna.

“Lisa Bonet es una negacionista que no sólo ha mostrado su rechazo al tratamiento contra el Covid-19, es una antivacunas convencida y, además, una ‘conspiranoica’ de cuidado”, aseveró el medio español.

Asimismo, señaló que Bonet tiene la idea de que la vacuna introduce en el cuerpo de las personas “organismos alienígenas” que, a la larga, desarrollarán leucemia, esclerosis múltiple y que pueden producir “el síndrome de la muerte súbita”.

Jason Momoa y Lisa Bonet anuncian divorcio tras 16 años juntos

Jason Momoa, conocido por papeles en Aquaman y Game of Thrones, y Lisa Bonet, quien participó en The Cosby Show y A Different World, estuvieron casados cuatro años, pero llevaban juntos más de 16 años, razón por la cual conmocionó al mundo de la farándula.

Cabe destacar que, desde el inicio de la pandemia, Lisa no dudó en declarar su postura en contra de la vacuna contra la Covid-19, además de formar parte del controversial círculo de celebridades que compartió información falsa respecto al virus Sars-CoV-2.

A pesar de que esta teoría tiene buenos fundamentos, no hay nada que pueda asegurar que el motivo del divorcio entre Momoa y Bonet sea la postura anti vacuna de esta última, por lo que las verdaderas razones sólo las saben ellos.

No obstante, hay algunos otros que aseguran que Amber Heard, actriz que participó junto a Jason Momoa en Aquaman, fue la ‘manzana de la discordia’ que causó el divorcio entre la pareja de actores.

La noticia por todos los medios. ¡Descarga nuestra app !

ME