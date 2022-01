Francia aprueba pase sanitario COVID-19, sin excepciones

Luego de la polémica que se desató hace unos días en torno a Novak Djokovic en Australia, ayer 16 de enero, el Parlamento francés aprobó el uso de pase sanitario como requisito para ingresar a lugares públicos cerrados, limitando las opciones de socializar a todos aquellos que se nieguen a vacunarse, sin excepción alguna.

Parlamento aprueba pase sanitario COVID-19

Con 215 votos a favor y 58 en contra, la Asamblea Nacional de Francia aprobó de forma definitiva el uso del pase sanitario COVID-19 como requisito indispensable para ingresar a lugares públicos como cines, cafés, restaurantes, incluso el sistema de transporte de larga distancia, lo que complicará la vida a quienes no se han inmunizado, tal como lo propuso el presidente Emmanuel Macron.

La aprobación se dio luego del incremento acelerado de contagios por COVID-19 en Francia y a nivel mundial, ya que la variante ómicron está causando más de 300 mil contagios diarios en los últimos días. El pase sanitario sustituirá a la normativa que permitía que los no vacunados pudieran acceder a lugares públicos cerrados presentando una prueba negativa de COVID-19.

Ahora no habrá excepciones y la nueva normativa requerirá que las personas que tengan un certificado de vacunación para ingresar a lugares públicos. Mientras que aquellos que sean sorprendidos con pase falso, podrán enfrentar condenas de un máximo de cinco años de cárcel, además de 74 mil euros de multa.

De acuerdo con Le Figaro, las personas tienen que tener cuadro completo, ya que a partir del pasado 15 de enero, las personas mayores de 18 años que no hayan recibido un refuerzo de la vacuna siete meses después de su última inyección o estén contagiados por COVID-19 tendrán desactivado su pase.

Caso Novak Djokovic

Hace algunos días surgió la polémica en torno al tenista Novak Djokovic, quien no se ha inmunizado y pretende participar en el Roland Garros, ya que se preveía que los no vacunados podrían competir en eventos deportivos; sin embargo, la ministra de Deportes de Francia, Roxana Maracineanu, reveló que esto ya no podrá ser.

Le pass vaccinal a été adopté. Dès que la loi sera promulguée, il deviendra obligatoire pour entrer dans les ERP déjà soumis au pass sanitaire (stade, théâtre ou salon) pour l’ensemble des spectateurs, des pratiquants, des professionnels français ou étrangers 1/2 — Roxana Maracineanu (@RoxaMaracineanu) January 16, 2022

Tan pronto como se promulgue la ley, será obligatorio ingresar a los edificios públicos ya sujetos al pase de salud (estadio, teatro o salón) para todos los espectadores, practicantes, profesionales franceses o extranjeros”

Cabe recordar que el tenista serbio fue deportado de Australia y no podrá disputar el Abierto de este país luego de que el Tribunal Federal Australiano negara la apelación del tenista y decidiera mantener la decisión del gobierno de retirar el visado del deportista.