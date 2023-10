Stranger Things: Así lucía Millie Bobby Brown como “Alicia en el País de las Maravillas”, hace 10 años

Desde su aparición en la exitosa serie “Stranger Things”, Millie Bobby Brown se ha convertido en un nombre familiar y una sensación en la industria del entretenimiento. Sin embargo, pocos conocen que esta talentosa actriz británica-estadounidense comenzó su carrera a una edad temprana, sorprendiendo a los espectadores en un papel que la hacía irreconocible: el de Alicia en “Alicia en el País de las Maravillas”.

Millie Bobby Brown, nacida en Marbella, España, en 2004, es conocida por su papel icónico como Eleven en “Stranger Things” , una interpretación que la catapultó a la fama mundial. Su talento se hizo evidente desde una edad temprana, cuando a los nueve años interpretó a una versión joven de Alicia en la serie “Once Upon A Time in Wonderland”, una producción de la cadena ABC derivada de la exitosa franquicia “Once Upon A Time”.

En este papel, la joven actriz asumió el papel de Alicia, quien regresa a su hogar después de una misteriosa estancia en Wonderland. A su regreso, se enfrenta a la incredulidad de su padre, quien sostiene que todos creían que había fallecido. En medio de una trama que involucra delirios y realidades, Alicia se compromete a demostrar que lo que vivió en Wonderland era auténtico.

Esta oportunidad en la famosa serie abrió las puertas a Millie Bobby Brown para participar en otros proyectos destacados, incluyendo su aparición en series de renombre como “Modern Family” y “Grey’s Anatomy” como estrella invitada. Estos fueron los preludios de lo que posteriormente se convertiría en su papel más emblemático, Eleven en “Stranger Things”.

La transformación de Millie Bobby Brown desde su papel como Alicia en “Once Upon A Time in Wonderland” hasta su interpretación en “Stranger Things” es un testimonio de su versatilidad y talento como actriz.

