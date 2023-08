¿Cómo se conocieron Harry Styles y Taylor Russell? Esta es su HISTORIA de AMOR

Luego de algunos rumores que circulaban en internet respecto a una posible relación entre Harry Styles y la actriz Taylor Russell, sin hablar, los famosos nos han dejado ver que hay algo más que una amistad entre ellos, y es que en más de una ocasión ya fueron captados en público compartiendo tiempo juntos, incluso con acercamientos que distan mucho de ser solo amigos.

Entre fotos y videos de sus paseos en Londres o fiestas con otras celebridades, la pareja ha despertado el particular interés de las y los “Stylers”, como se han apodado los seguidores del cantante, y es que hasta ahora, hay muchas dudas respecto a si su relación es formal o no, si solo están saliendo y más importante aún, desde cuándo están juntos, es decir, su historia de amor .

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Si bien, ni Harry Styles ni Taylor Russell han hablado abiertamente de tener una relación, la forma en la que él apareció en fotos sujetándola por la cintura y la cadera cuando acudieron a la after party de la presentación de la nueva película de la intérprete, “The Effect”, donde pudimos ver como las estrellas estaban disfrutando el momento.

¿Pero qué pasó para que comenzaran esta aventura de amor? Hay una teoría sobre la historia de su romance.

Te puede interesar: Descubren la zona cerebral donde se origina el amor

La historia de amor de Harry Styles ni Taylor Russell

Si bien, Harry Styles se ha desempeñado de cierta forma en la actuación, no es secreto que su fuerte uy trabajo principal es la música, y hasta ahora, no ha tenido ningún proyecto que lo acercara a Taylor Russell, no obstante, ya sea por los contactos en común y porque al final están en la misma industria, hay teorías de fans, que aseguran, la pareja se conoció en 2022.

Según las especulaciones que resaltan en redes sociales como X, antes Twitter, el cantante pudo haber coincidido con Rusell en el Festival de Cine de Venecia del año pasado, y ahí, entre los demás famosos, habían comenzado su interacción, misma que no se sabe si dio pie a un amor a primera vista o tuvieron una breve amistad antes de enamorarse.

Pero puede que se hayan conocido desde antes, quizá en algún concierto de Styles, ya que Taylor ha mostrado lo mucho que le gusta su música, bailando y cantando a todo pulmón los temas del artista en sus presentaciones, aunque al final, solo ellos, cuando estén listos, podrán resolver todas estas incógnitas sobre su relación.

Lo que es un hecho es que los famosos están disfrutando su vida y tiempo juntos y que lejos de si se trata de una relación formal o no, o si solo están pasando el rato, la química entre ellos se ha hecho evidente en las distintas fotos que circulan en la web.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado.