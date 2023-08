Esta es la HISTORIA de AMOR de Jisoo de BLACKPINK y Ahn Bo Hyun

El pasado 3 de agosto de este 2023, Jisoo de BLACKPINK y el actor Ahn Bo Hyun confirmaron que están en una relación, una noticia que sorprendió a sus fans, ya que pocas veces hemos visto que idols hablen abiertamente de sus relaciones personales, sin embargo, ellos decidieron compartir al mundo que ahora están juntos, dando fin a todos los rumores que giraban al respecto.

Fue a través de un comunicado donde sus agencias, YG Entertainment y FN Entertainment, anunciaron la unión de sus artistas y pidieron a los seguidores de ambos que abrazaran a la pareja y les permitieran seguir conociéndose, si bien, para muchos la noticia no fue sorpresa pues ya se sospechaba algo así, lo que ha dejado dudas es cómo comenzó su historia de amor.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Y es que aunque fue hasta el pasado 3 de agosto cuando se confirmó la noticia, el medio surcoreano, Dispatch aseguró ese mismo día que Jisoo y Ahn Bo Hyun ya estaban juntos, o al menos comenzaron a salir desde el pasado mes de mayo, e incluso puede que antes.

Así comenzó la historia de amor de Jisoo y Ahn Bo Hyun

Los Blinks has sido quienes han dado respuesta a sus propias dudas, y confirmado sus teorías, y es que a partir de la confirmación los fans de BLACKPINK hicieron una investigació n en redes en la que encontraron coincidencias entre la cantante y el actor, compartiendo tiempo juntos, de hecho, aunque Dispatch asegura que hay indicios de que la relación comenzó en mayo, los fans aseguran que este acercamiento tiene por lo menos un año.

De acuerdo con los contactos que tienen, los fans piensan que la pareja se conoció gracia a que el actor Jung Hae-in los presentó, él es de los mejores amigos de Ahn Bo Hyun, y trabajo con Jisoo en el dorama “Snowdrop”, el cual está disponible en Star+, si bien, no hay pruebas de ese acercamiento, es una gran forma en la que pudieron haber coincidido.

El inicio de la relación

Es probable que una vez se conocieran, la famosa de 28 años cautivó al actor, ya que se presume, este comenzó a modificar su agenda de acuerdo a las giras y actividades que ella tenía con BLACKPINK y en grabaciones.

Luego de sus primeros acercamientos, en videos compartidos en sus redes sociales se escuchó como Lisa había mencionado a “Gimpab”, como se presume, habrían apodado a Ahn Bo Gyun, de ahí, comenzaron a ser relacionados cada vez más hasta que fueron captados en Yong San, Corea del Sur , por el departamento de la cantante, fue entonces que los rumores sonaron cada vez más.

¿Quién es Ahn Bo Hyun, el novio de Jisoo de BLACKPINK?

Ahn Bo Hyun nació un 16 de mayo de 1988 en Corea del Sur, actualmente tiene 35 años y antes de incursionar en el mundo de la actuación, se desempeñó como modelo, pero gracias a su talento actoral ha destacado en melodramas como “Itaewon Class”, “See you in my 19th life”, “Yumi’s Cells” y “My Name”, y poco a poco va adquiriendo mayor popularidad en las plataformas de streaming .