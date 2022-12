Lista completa de nominados a los Globos de Oro 2023

¡Ya están de regreso! Los Premios Globos de Oro 2023 premian a lo más brillante del cine y la televisión, sin duda es un evento que busca reconocer a los talentos en esta industria.

Nominados a los Globos de Oro 2023

La ceremonia de premiación de los Globos de Oro 2023 se llevarán a cabo el próximo 10 de enero, será transmitida en la NBC y como dato a destacar, algunos personajes del cine han mantenido su postura a no asistir a este evento, como en el caso de Brendan Fraser.

La película Pinocho del cineasta Guillermo del Toro obtuvo tres nominaciones este año, entre ellas se encuentra la de Mejor película animada. Estos son todos lios nominados .

Mejor película de drama

Avatar: The Way of Water

Elvis

The Fabelmans

Tár Top Gun: Maverick

Mejor actriz de drama

Cate Blanchett, Tár



Olivia Colman, El imperio de la luz

Viola Davis, El rey mujer

Ana de Armas, Blonde

Michelle Williams, Los Fabelman

Mejor actor de drama

Austin Butler, Elvis

Brendan Fraser, The Whale

Hugh Jackman, El hijo



Bill Nighy, Vivir

Jeremy Pope, La inspección

Mejor película, musical o comedia

Babylon

Las Banshees de Inisherin

Todo en todas partes a la vez

Glass

Onion



Triángulo de tristeza

Netflix “Pinocho” de Guillermo del Toro llega a la UNAM ¡Gratis!

Mejor actor de reparto

Brendan Gleeson, Almas en pena de Inisherin

Barry Keoghan, Almas en pena de Inisherin

Brad Pitt, Babylon

Ke Huy Quan, Todo a la vez en todas partes

Eddie Redmayne, La buena enfermera

Mejor actriz de reparto

Angela Bassett, Pantera Negra: Wakanda para siempre

Kerry Condon, Almas en pena de Inisherin

Jamie Lee Curtis, Todo a la vez en todas partes

Dolly de Leon, Triángulo de tristeza

Carey Mulligan, Ella dijo

Mejor director

Jame Cameron, Avatar: La forma del agua

Daniel Kwan y Daniel Scheinert, Todo a la vez en todas partes

Baz Luhrmann, Elvis Martin

McDonagh, Almas en pena de Inisherin

Steven Spielberg, Los Fabelman

Mejor guion

Todd Field, Tár

Tony Kushner y Steven Spielberg, Los Fabelman

Daniel Kwan, Daniel Scheinert, Todo a la vez en todas partes

Martin McDonagh, Almas en pena de Inisherin

Sarah Polley, Mujeres que hablan

Mejor banda sonora original

Alexandre Desplat, Pinocho, de Guillermo del Toro

Hildur Guðnadóttir, Women Talking Justin Hurwitz, Babylon

John Williams, Los Fabelman Carter Burwell, Almas en pena de Inisherin

Mejor canción original

“Carolina, Donde cantan los cangrejos

“Ciao Papa, Pinocho de Guillermo del Toro

“Hold My Hand”, Top Gun Maverick

“Lift Me Up”, Pantera Negra: Wakanda para siempre

“Naatu Naatu”, RRR

Mejor película de animación

Pinocho, de Guillermo del Toro

Marcel the Shell with Shoes On

El Gato con Botas: El último deseo

Turning Red Inu-oh

Mejor serie dramática

Better Call Saul

The Crown

La casa del dragón

Ozark Severance

Mejor serie limitada o película para televisión

Black Bird

Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

Pam y Tommy

The Dropout

The White Lotus**Sicily

Mejor actor de serie dramática

Jeff Bridges, The Old Man

Kevin Costner, Yellowstone

Diego Luna, Andor

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Adam Scott, Severance

Mejor actriz de serie dramática

Emma D’arcy, La casa del dragón

Laura Linney, Ozark

Imelda Staunton, The Crown

Hilary Swank, Diario de Alaska

Zendaya, Euphoria

Mejor actor de serie limitada o película para televisión

Taron Egerton, Black Bird

Colin Firth, La escalera

Andrew Garfield, Bajo el estandarte del cielo

Evan Peters, Monster: La historia de Jeffrey Dahmer

Sebastian Stan, Pam y Tommy

Mejor actriz de serie limitada o película para televisión

Jessica Chastain, George y Tammy Julia Garner, Inventando a Anna

Lily James, Pam y Tommy Julia Roberts, Gaslit Amanda Seyfried, The Dropout

Mejor actor de reparto en serie limitada o película para televisión

F. Murray Abraham, The White Lotus

Domhnall Gleeson, El paciente

Paul Walter Hauser, Black Bird

Richard Jenkins, Monster: La historia de Jeffrey Dahmer

Mejor actriz de reparto en una serie limitada o película para televisión

Jennifer Coolidge, The White Lotus

Claire Danes, Fleishman está en apuros

Daisy Edgar-Jones, Bajo la bandera del cielo

Niecy Nash-Betts, Monster: La historia de Jeffrey Dahmer

Aubrey Plaza, The White Lotus

Mexicanos nominados a los Globos de Oro 2023

¡Bravo! Los mexicanos Diego Luna y Diego Calva fueron nominados en las categorías de Mejor Actor en Serie dramática y Mejor Actor de Musical o Comedia, respectivamente, para los Globos de Oro 2023, así lo anunció a Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por su sigla en inglés).

adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

ldb