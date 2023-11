¿Ya hay fecha para el estreno de la tercera temporada de Euphoria? Esto sabemos

La serie ‘Euphoria’ ha mantenido a sus fanáticos ansiosos ante la espera de una nueva temporada, y esto ha sido respondido por el jefe de HBO, Casey Bloys, quién comentó el día de hoy durante una conferencia de prensa la fecha para la llegada de la tercera temporada de la famosa serie.

Casey Bloys dio a conocer el futuro de varios proyectos de HBO entre los que se incluye: ‘The Last Of Us’, ‘The White Lotus’, ‘Welcome to Derry’ y la serie ‘Euphoria’. Todas las dudas sobre estos proyectos se revolvieron durante la conferencia de prensa que tuvo lugar en New York, Estados Unidos; entre los temas se resolvió la fecha para la continuación de ‘Euphoria’.

A pesar de que el público esperaría que la tercera temporada llegará en 2024, Bloys rompió con estás ilusiones e informó que ‘Euphoria’ regresaría a la plataforma hasta el 2025, comentando que las grabaciones tendrán lugar durante el próximo año, aunque aún se desconoce las fechas exactas, además de hacer cambios en el guion que se tenía trabajado.

X/hbo Tercerea temporada de ‘Euphoria’ llegaría en 2025

Los cambios tendrían origen por el inesperado fallecimiento de Angus Cloud, quién actuaba en ‘Euphoria’ y le daba vida a ‘Fezco’. El actor perdió la vida el pasado 31 de julio del 2023, debido a una sobredosis accidental, lo que llevó a los productores a reescribir el guion de la tercera temporada.

El futuro de Euphoria y próximos proyectos de HBO

A pesar de que se le preguntó a Casey Bloys sobre la trama de la nueva temporada, el jefe de HBO no reveló mucho al respecto. Pero, según lo revelado por uno de los guionistas, Sam Levinson, la próxima serie de episodios tendrá un tono de cine negro; usando la perspectiva de Rue, interpretada por Zendaya, exploraría la idea de mantener conceptos en un mundo corrupto.

Se se espera que la tercera temporada de 'Euphoria' se estrene en 2025. pic.twitter.com/ylUwmIeQKa — Indie 505 (@Indie5051) November 2, 2023

Como comentamos anteriormente, la producción de la tercera temporada podría tardar bastante, esto debido a que varios actores de la serie han obtenido un reconocimiento en Hollywood, lo que ha provocado que tengan nuevos proyectos y poder grabar sea más complicado de los esperado.

Junto con las noticias sobre ‘Euphoria’, durante la conferencia también se anunció que, en verano del 2024, llegará la segunda temporada de ‘House of Dragon’; y habrá nuevos proyectos basados en los libros de George R.R. Martin, uno de ellos es ‘A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight’ mismo que se comenzará a grabar el próximo año.

