Querida: este es el origen de la canción de Juan Gabriel

Querida Cada momento de mi vida Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien, oh ven ya Querida No me ha sanado bien la herida Te extraño y lloro todavía Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien, oh ven ya Querida Piensa en mi sólo un momento y ven Date cuenta de que el tiempo es cruel Y lo he pasado yo sin ti, oh ven ya Querida Hazlo por quien más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz En todo mi casa, oh, oh Querida Ven a mí que estoy sufriendo Ven a mí que estoy muriendo En esta soledad, en esta soledad Que no me sienta nada bien, ven Querida Por lo que quieras tú más ven Más compasión de mí tú ten Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Querida, querida Dime cuándo tú, dime cuándo tú Dime cuándo tú vas a volver, ah, ah Dime cuándo tú, dime cuándo tú Dime cuándo tú vas a volver Querida Querida Dime cuándo tú, dime cuándo tú Dime cuándo tú vas a volver, ah, ah Dime cuándo tú, dime cuándo tú Dime cuándo tú vas a volver Tú, ven a mi soledad Tú Yo no puedo dime que no puedo olvidar Dime cuándo tú, ey, tú Dime cuándo tú, ey, tú