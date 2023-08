4 exitosas canciones mexicanas que son cover y no sabías

En el vibrante mundo de la música, es común encontrarnos con versiones de canciones que, en muchas ocasiones, se convierten en verdaderos éxitos por derecho propio. Tal es el caso de cuatro icónicas canciones mexicanas que, quizás sin saberlo, son interpretaciones que reviven y reinventan composiciones anteriores. A continuación, exploramos estas joyas musicales que han cautivado a audiencias de todo el país:

1. “La Negra Tomasa”

Este icónico tema que ha puesto a bailar a generaciones es conocido por su energía y sabor. Sin embargo, pocos saben que “La Negra Tomasa” es en realidad un cover de una canción originalmente interpretada por Caifanes , una banda emblemática del rock en español. La versión de Caifanes, lanzada en 1994, lleva consigo el característico estilo de la banda, mientras que la versión popularizada por el grupo de cumbia Banda Cuisillos ha hecho mover los pies de multitudes en fiestas y eventos.

2. "¿Será Que No Me Amas?”

Uno de los temas románticos más reconocidos de Luis Miguel, esta canción tiene su origen en la canción “Blame It on the Boogie” de The Jacksons. Aunque la versión original es un animado tema de disco, Luis Miguel le dio un giro romántico y melódico que resonó en el corazón de sus seguidores.

3. “Ramito de Violetas”

Mi Banda El Mexicano es la voz detrás de este himno ochentero que ha perdurado a lo largo de los años. Sin embargo, pocos saben que “Ramito de Violetas” es un cover de la canción del mismo nombre de la cantante española Cecilia. La adaptación de Mi Banda El Mexicano capturó la esencia de la canción original y le añadió su propio toque, convirtiéndola en una de los temas más emblemáticos de la música en español.

4. “Chilanga Banda”

La banda de rock mexicana Café Tacvba es famosa por su estilo único y experimental. Su tema “Chilanga Banda” es una versión de la canción “Lipstick” de Buzzcocks, una banda de punk británica. Café Tacvba le dio un giro fresco y desenfadado, manteniendo la esencia punk pero añadiéndole un toque distintivamente mexicano.

Estas canciones son ejemplos notables de cómo las versiones y adaptaciones pueden dar lugar a éxitos que resuenan en la cultura musical. Aunque quizás no lo sabíamos, estas canciones han dejado una marca duradera en la música mexicana, demostrando que la creatividad puede tomar muchas formas y transformar canciones en verdaderos himnos populares.

