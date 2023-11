Karol G mostró un radical cambio de look

Además de ser una de las cantantes más importantes de la actualidad, Karol G no deja de sorprender a sus fanáticos con su imagen, pues constantemente realiza cambios en su look que marcan tendencia en el mundo de la moda e incita a que miles de mujeres también se atrevan a realizarlos. No obstante, antes de que termine el 2023, la colombiana dejó al descubierto el nuevo color de su cabello.

Luego de traer su melena en color rosa, rojo, verde y hasta azul, Karol G ha optado por inclinarse por un tono más invernal sin extensiones, dejando al descubierto el verdadero tamaño de su cabello. Las colaboraciones con importantes marcas del mundo de la moda han hecho que la antioqueña se apegue más a las tendencias para que así también sea considerada un ícono en este rubro.

La imagen que dio mucho de qué hablar fue compartida por su maquillista Patrick Ta, quien también les ha dado color a estrellas de la talla de Salma Hayek, Gigi Hadid, Adriana Lima, Camila Cabello, entre otras. En dicha publicación, la intérprete de ‘Mi Ex Tenía Razón’ luce radiante con un vestido color café traslucido y con un peinado que emula tenerlo mojado.

¿Cuál es el nuevo color de cabello de Karol G?

Gracias a la creatividad del estilista Cesar Deleon Ramirez, Karol G iniciará el 2024 con un tono rubio platinado. El color en esta ocasión está más inclinado a los blancos y es por eso que sus facciones lucen más marcadas, ya que el gran contraste en su rostro lo hace también el color oscuro de sus pronunciadas cejas.

En esta ocasión, Karol G ha optado por dejar los tonos extravagantes y solo portar uno más elegante. Sin embargo, debido a que no le gusta encasillarse con algo mucho tiempo, es muy probable que el otro año vuelva a darle un giro a su look.

