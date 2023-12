Netflix anuncia un videojuego de El Juego del Calamar

Netflix reveló su más reciente incorporación al mundo de los videojuegos con el lanzamiento de un juego basado en la exitosa serie El Juego del Calamar . La noticia fue compartida junto con la lista de juegos que la plataforma de streaming tiene preparados para el año 2024.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El videojuego El Juego del Calamar permitirá a los usuarios sumergirse en el intrigante universo de la famosa serie surcoreana, brindándoles la oportunidad de competir en los desafíos característicos que han cautivado a audiencias de todo el mundo. La descripción del juego promete una experiencia interactiva donde los participantes deberán enfrentarse a otros jugadores en recreaciones virtuales de los desafíos mortales de la serie original.

El anuncio se realizó en conjunto con otros lanzamientos destacados de la plataforma para el próximo año, incluyendo títulos como Sonic Mania Plus, la secuela de Cozy Grove titulada Cozy Grove: Camp Spirit, desarrollada por el estudio interno de Netflix Spry Fox. Además, se anunciaron emocionantes novedades como FashionVerse, Game Dev Tycoon y Rebel Moon, un juego desarrollado por Super Evil Megacorp que se sitúa después de los eventos de las próximas películas de Zack Snyder, Rebel Moon – Part One: A Child of Fire y Rebel Moon - Segunda parte: El Scargiver.

El vicepresidente de juegos de Netflix, Mike Verdu, compartió entusiasmado en un comunicado :

Para fin de año, tendremos 86 juegos disponibles, todos incluidos con cada membresía de Netflix sin anuncios, compras dentro de la aplicación ni tarifas adicionales. Y con casi 90 juegos más en desarrollo, apenas estamos comenzando

Esta revelación sigue al lanzamiento en noviembre de varios juegos en proceso, consolidando la posición de Netflix como un actor importante en la industria del entretenimiento interactivo.

Te recomendamos leer: ‘The Crown’, Pollitos en Fuga y más series coreanas son los estrenos de Netflix este diciembre

Grand Theft Auto también llegará a Netflix

Destacando el interés de Netflix con la experiencia de juego, se anunció el lanzamiento de tres títulos clásicos de Grand Theft Auto bajo licencia de Rockstar Games. Estos juegos, Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City y Grand Theft Auto: San Andreas, conocidos colectivamente como The Trilogy – The Definitive Edition, estarán disponibles para los suscriptores de Netflix en plataformas móviles sin costo adicional.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.