Habrá transporte especial para ir al concierto de Blackpink México

Con el objetivo de que los BLINKS lleguen al Foro Sol a tiempo para el concierto de Blackpink en México, y regresen a sus hogares de manera segura diversas compañías implementaron un servicio de transporte especial, entre ellos Ticketmaster, que puso a disposición el Ticket2ride.

Ticket2ride es un servicio de transporte especial que puede ser utilizado para aquellos que compraron su boleto para utilizarlo por el show que darán Jisoo, Lisa, Jenni y Rosé en el Foro Sol el próximo 26 y 27 de abril en la CDMX, por lo que si lo adquiriste no te olvides

El servicio te lleva al evento de ida y te deja en un punto específico y seguro de regreso. De esta manera se evitan los problemas de tránsito, no pagas estacionamiento y te quitas de las preocupaciones si está bien tu coche en el lugar donde lo dejaste, pues sabemos que la inseguridad está a la orden del día.

¿Cómo opera el transporte especial para Blackpink en CDMX?

De acuerdo con Ticketmaster, el horario de salida en los puntos de partida es a las 18:00 horas con una tolerancia de salida de 20 minutos como máximo y 30 minutos de espera al término del evento para que puedas abordar nuevamente. Sin embargo, hay que decir que este servicio se compra con antelación, ya que se deja de vender 2 días hábiles antes del evento. Los puntos de salida son los siguientes:

-Plaza Lindavista

-Hipodromo de las Américas

-Interlomas

-Galerías Coapa

-Perisur

-Santa Fe

-Mundo E

¿Cuál será el setlist de Blackpink en el Foro Sol?

La agrupación no ha dado a conocer el setlist oficial que formará parte de sus presentaciones en la CDMX, sin embargo estas son algunas canciones que no pueden faltar en el show que dará en México. Estas melodías también han sido famosas en los shows que han dado en otros eventos.

-How You Like That

-Pretty Savage

-Whistle

-Don’t Know What to Do

-Lovesick Girls



-Kill This Love

-Crazy Over You

-Playing With Fire

-Tally

-Pink Venom

-Hard to Love (Rosé)

-Shut Down

¿A qué hora empieza el concierto de Blackpink?

La girl band de K-pop se presentará a las 21:00 horas tanto del 26 y 27 de abril en el escenario del Foro Sol. Te recomendamos llegar 2 horas antes, con el objetivo de evitar contratiempos como la escasez de estacionamiento, las aglomeraciones afuera del recinto musical, así como el tránsito en calles cercanas.

Se prevé que el evento dure 2 horas y canten aproximadamente 23 canciones. Sus presentaciones suelen durar entre 90 y 120 minutos, es decir entre una hora y media, sin embargo ya que es la primera vez que vienen a México seguramente charlarán un rato con el público.

