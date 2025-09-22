Estos fueron los ganadores de la 67 edición de los Premios Ariel

El sábado 20 de septiembre se celebró la 67 edición de los Premios Ariel, el galardón más importante otorgado a las producciones cinematográficas mexicanas.

Esta edición se realizó en el Centro de Convenciones de Guadalajara, Jalisco y contó con la presencia del director mexicano Rodrigo Prieto , quien fuera el encargado de adaptar la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo.

Durante la ceremonia, también se reconoció la trayectoria del director mexicano Guillermo del Toro , el cual no pudo asistir a la gala.

También se conmemoraron los 25 años de la película Amores Perros y se premió con el Ariel de Oro a la actriz mexicana Patricia Reyes Spíndola, por sus aportaciones a la industria cinematográfica mexicana.

Todo el evento fue transmitido a través del servicio de streaming Max .

Lista completa de nominados y ganadores de los Premios Ariel 2025

Mejor Película:

La cocina

No nos moverán

Pedro Páramo

Sujo - GANADORA

Un actor malo



Mejor Dirección:

Alonso Ruizpalacios (La cocina)

Astrid Rondero y Fernanda Valadez (Sujo) - GANADORAS

Rodrigo Prieto (Pedro Páramo)

Pierre Saint Martin (No nos moverán)

Úrsula Barba Hopfner (Corina)



Mejor Actor:

Alfonso Dosal (Un actor malo)

Juan Jesús Varela (Sujo)

Juan Ramón López (Vergüenza)

Raúl Briones (La cocina) GANADOR

Manuel García Rulfo (Pedro Páramo)



Mejor Actriz:

Adriana Paz (Arillo de hombre muerto)

Fiona Palomo (Un actor malo)

Luisa Huertas (No nos moverán) GANADORA

Naian González Norvind (Corina)



Mejor Coactuación Femenina:

Agustina Quinci (No nos moverá)

Carolina Politi (Corina)

Giovanna Zacarías (Pedro Páramo)

Laura de Ita (Corina)

Mayra Batalla (Pedro Páramo)

Yadira Pérez Esteban (Sujo) - GANADORA



Mejor Coactuación Masculina:

Alexis Varela (Sujo)

Héctor Kotsifakis (Pedro Páramo) - GANADOR

Noé Hernández (Arillo de hombre muerto)



Mejor Revelación Actoral:

Andrés Revo (Hombres íntegros)

Jairo Hernández (Sujo)

José Alberto Patiño (No nos moverán) - GANADOR

Sofía Quezada (Armas blancas)



Mejor Guion Original:

Sujo

Corina

No nos moverán - GANADOR



Mejor Guion Adaptado:

La cocina - GANADOR

Casi el paraíso

Pedro Páramo



Mejor Documental:

Concierto para otras manos

El guardián de las monarcas

Estado de silencio

La falla

La mujer de estrellas y montañas

Tratado de invisibilidad - (Luciana Kaplan) GANADORA



Mejor Cortometraje Documental:

Anónima Inmensidad - (Paulina del Paso) GANADORA

Buscando un burro

Hasta encontrarlos

Pequeños zorros

Viente de luna



Mejor Cortometraje de Animación:

Aferrado

Dolores

Fulgores - (Andrés Palma Celorio) GANADOR

La carretera de los perros

Ser semilla



Mejor Largometraje Animado:

Uma & Haggen: Princesa y vikingo - GANADORA



Mejor Cortometraje de Ficción:

El límite del cuerpo

La cascada - (Pablo Delgado Sánchez) GANADOR

Passarinho

Spiritum

Viaje de negocios



Mejor Diseño de Vestuario:

La cocina

Corina

Pedro Páramo - (Ana Terrazas) GANADORA

La arriera



Mejor Maquillaje:

Una historia de amor y guerra

Párvulos: Hijos del apocalipsis

Pedro Páramo - (Lucy Betancourt) GANADORA

La cocina



Mejor Diseño de Arte:

No nos moverán

Corina

Pedro Páramo - (Carlos Y. Jacques) GANADOR



Mejor Ópera Prima:

Corina

El grosor del polvo

No nos moverán (Pierre Saint-Martin) GANADOR

Pedro Páramo

Vergüenza



Mejores Efectos Especiales:

Pedro Páramo - (Alejandro Vázquez) GANADOR

Párvulos: Hijos del apocalipsis

La cocina



Mejores Efectos Visuales:

Jíkuri: Viaje desde el país de los tarahumaras

Pedro Páramo - Marco Maldonado (GANADOR)

La cocina



Mejor Película Iberoamericana:

El 47 (España)

El Jockey (Argentina) - GANADORA

El ladrón de perros (Bolivia)

El lugar de la otra (Chile)

¿Quién da los Premios Ariel?

Los Premios Ariel son el máximo galardón que se otorga a producciones cinematográficas nacionales. El evento es organizado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC).

A lo largo de 24 categorías, la AMACC premia a más de 40 producciones mediante la votación de un comité el cual evalúa la calidad e impacto de las producciones nominadas.

Los Premios Ariel vendrían siendo los "Óscar’s mexicanos”. Tienen como meta la difusión, investigación y preservación de la industria cinematográfica mexicana.

¿Por qué suspendieron un tiempo los Premios Ariel?

Los Premios Ariel, otorgados por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), han tenido dos períodos de interrupción a lo largo de su historia.

La primera se remonta al periodo posterior a la “Época de Oro” del cine mexicano (1958-1972). Este largo periodo de pausa se debió a problemas económicos de la industria cinematográfica nacional, por lo que tuvieron que parar los premios por casi 15 años.

La segunda suspensión (y más reciente) ocurrió a finales de 2022. En ese entonces la AMACC anunció que se suspendía la convocatoria y la ceremonia, esto debido a nuevamente problemas financieros.

Las causas principales de esta crisis fue la pandemia de COVID-19 de 2020 y la falta de apoyo gubernamental, el cual redujo considerablemente

el presupuesto para cultura y arte.

Esta situación generó una gran reacción en la industria, con figuras como Guillermo del Toro ofreciéndose a ayudar económicamente para que la ceremonia pudiera realizarse.

Después de unos meses de incertidumbre, finalmente se realizaron los premios en 2023.

