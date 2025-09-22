Estos fueron los ganadores de la 67 edición de los Premios Ariel
Pedro Páramo fue la película más galardonada de la noche con 6 estatuillas.
El sábado 20 de septiembre se celebró la 67 edición de los Premios Ariel, el galardón más importante otorgado a las producciones cinematográficas mexicanas.
Esta edición se realizó en el Centro de Convenciones de Guadalajara, Jalisco y contó con la presencia del director mexicano Rodrigo Prieto , quien fuera el encargado de adaptar la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo.
Durante la ceremonia, también se reconoció la trayectoria del director mexicano Guillermo del Toro , el cual no pudo asistir a la gala.
También se conmemoraron los 25 años de la película Amores Perros y se premió con el Ariel de Oro a la actriz mexicana Patricia Reyes Spíndola, por sus aportaciones a la industria cinematográfica mexicana.
Todo el evento fue transmitido a través del servicio de streaming Max .
Lista completa de nominados y ganadores de los Premios Ariel 2025
Mejor Película:
- La cocina
- No nos moverán
- Pedro Páramo
- Sujo - GANADORA
- Un actor malo
Mejor Dirección:
- Alonso Ruizpalacios (La cocina)
- Astrid Rondero y Fernanda Valadez (Sujo) - GANADORAS
- Rodrigo Prieto (Pedro Páramo)
- Pierre Saint Martin (No nos moverán)
- Úrsula Barba Hopfner (Corina)
Mejor Actor:
- Alfonso Dosal (Un actor malo)
- Juan Jesús Varela (Sujo)
- Juan Ramón López (Vergüenza)
- Raúl Briones (La cocina) GANADOR
- Manuel García Rulfo (Pedro Páramo)
Mejor Actriz:
- Adriana Paz (Arillo de hombre muerto)
- Fiona Palomo (Un actor malo)
- Luisa Huertas (No nos moverán) GANADORA
- Naian González Norvind (Corina)
Mejor Coactuación Femenina:
- Agustina Quinci (No nos moverá)
- Carolina Politi (Corina)
- Giovanna Zacarías (Pedro Páramo)
- Laura de Ita (Corina)
- Mayra Batalla (Pedro Páramo)
- Yadira Pérez Esteban (Sujo) - GANADORA
Mejor Coactuación Masculina:
- Alexis Varela (Sujo)
- Héctor Kotsifakis (Pedro Páramo) - GANADOR
- Noé Hernández (Arillo de hombre muerto)
Mejor Revelación Actoral:
- Andrés Revo (Hombres íntegros)
- Jairo Hernández (Sujo)
- José Alberto Patiño (No nos moverán) - GANADOR
- Sofía Quezada (Armas blancas)
Mejor Guion Original:
- Sujo
- Corina
- No nos moverán - GANADOR
Mejor Guion Adaptado:
- La cocina - GANADOR
- Casi el paraíso
- Pedro Páramo
Mejor Documental:
- Concierto para otras manos
- El guardián de las monarcas
- Estado de silencio
- La falla
- La mujer de estrellas y montañas
- Tratado de invisibilidad - (Luciana Kaplan) GANADORA
Mejor Cortometraje Documental:
- Anónima Inmensidad - (Paulina del Paso) GANADORA
- Buscando un burro
- Hasta encontrarlos
- Pequeños zorros
- Viente de luna
Mejor Cortometraje de Animación:
- Aferrado
- Dolores
- Fulgores - (Andrés Palma Celorio) GANADOR
- La carretera de los perros
- Ser semilla
Mejor Largometraje Animado:
- Uma & Haggen: Princesa y vikingo - GANADORA
Mejor Cortometraje de Ficción:
- El límite del cuerpo
- La cascada - (Pablo Delgado Sánchez) GANADOR
- Passarinho
- Spiritum
- Viaje de negocios
Mejor Diseño de Vestuario:
- La cocina
- Corina
- Pedro Páramo - (Ana Terrazas) GANADORA
- La arriera
Mejor Maquillaje:
- Una historia de amor y guerra
- Párvulos: Hijos del apocalipsis
- Pedro Páramo - (Lucy Betancourt) GANADORA
- La cocina
Mejor Diseño de Arte:
- No nos moverán
- Corina
- Pedro Páramo - (Carlos Y. Jacques) GANADOR
Mejor Ópera Prima:
- Corina
- El grosor del polvo
- No nos moverán (Pierre Saint-Martin) GANADOR
- Pedro Páramo
- Vergüenza
Mejores Efectos Especiales:
- Pedro Páramo - (Alejandro Vázquez) GANADOR
- Párvulos: Hijos del apocalipsis
- La cocina
Mejores Efectos Visuales:
- Jíkuri: Viaje desde el país de los tarahumaras
- Pedro Páramo - Marco Maldonado (GANADOR)
- La cocina
Mejor Película Iberoamericana:
- El 47 (España)
- El Jockey (Argentina) - GANADORA
- El ladrón de perros (Bolivia)
- El lugar de la otra (Chile)
¿Quién da los Premios Ariel?
Los Premios Ariel son el máximo galardón que se otorga a producciones cinematográficas nacionales. El evento es organizado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC).
A lo largo de 24 categorías, la AMACC premia a más de 40 producciones mediante la votación de un comité el cual evalúa la calidad e impacto de las producciones nominadas.
Los Premios Ariel vendrían siendo los "Óscar’s mexicanos”. Tienen como meta la difusión, investigación y preservación de la industria cinematográfica mexicana.
¿Por qué suspendieron un tiempo los Premios Ariel?
Los Premios Ariel, otorgados por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), han tenido dos períodos de interrupción a lo largo de su historia.
La primera se remonta al periodo posterior a la “Época de Oro” del cine mexicano (1958-1972). Este largo periodo de pausa se debió a problemas económicos de la industria cinematográfica nacional, por lo que tuvieron que parar los premios por casi 15 años.
La segunda suspensión (y más reciente) ocurrió a finales de 2022. En ese entonces la AMACC anunció que se suspendía la convocatoria y la ceremonia, esto debido a nuevamente problemas financieros.
Las causas principales de esta crisis fue la pandemia de
COVID-19
de 2020 y la falta de apoyo gubernamental, el cual redujo considerablemente
el presupuesto para cultura y arte.
Esta situación generó una gran reacción en la industria, con figuras como Guillermo del Toro ofreciéndose a ayudar económicamente para que la ceremonia pudiera realizarse.
Después de unos meses de incertidumbre, finalmente se realizaron los premios en 2023.
