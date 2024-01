Además de Rodrigo Prieto, estos son los mexicanos que han sido nominados al Oscar

Los nominados a la edición número 96 de los premios Oscar ya están aquí. Se trata del máximo galardón que premia a lo mejor del cine y cuya ceremonia se realizará este próximo 4 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California. Entre los candidatos a llevarse la estatuilla dorada, destaca la presencia del talento mexicano que una vez más demuestra su talento y creatividad en el ámbito cinematográfico.

Uno de ellos es el fotógrafo Rodrigo Prieto, quien fue nominado en la categoría de Mejor Fotografía por su trabajo realizado en la cinta Killers of the Flower Moon, dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. La película, basada en el libro homónimo de David Grann, narra la historia real de una serie de asesinatos de indígenas osage en Oklahoma durante la década de 1920, que motivaron la creación del FBI.

Prieto nació en la Ciudad de México el 23 de noviembre de 1965; actualmente tiene 58 años. Desde muy joven le apasionó el mundo de las imágenes por lo que decidió estudiar en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Su carrera como director de fotografía comenzó en el cine mexicano, donde colaboró con realizadores como Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro. Posteriormente, dio el salto a Hollywood, donde ha trabajado con directores como Greta Gerwig, Oliver Stone, Ang Lee, Pedro Almodóvar y Ben Affleck.

Esta no es la primera vez que Prieto es nominado en una de las premiaciones más importantes del cine. La primera fue en 2005, por su labor en Secreto en la montaña, del director Ang Lee; la segunda, fue en 2017 por Silencio, de Martin Scorsese; y la tercera fue en 2020 por The Irishman, también del director neoyorquino. Sin embargo, hasta ahora no ha logrado obtener el galardón.

Pero Prieto no es el único mexicano que ha sido reconocido por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. A lo largo de los años, varios compatriotas suyos han sido nominados e incluso han ganado el Oscar en diversas categorías.

Talento mexicano en los premios Oscar

- Guillermo del Toro

El cineasta tapatío ha sido nominado en siete ocasiones, en cuatro ediciones del Oscar con dos victorias.

La primera vez fue en 2007 por El laberinto del fauno, que compitió por Mejor Película Extranjera y Mejor Guión Original.

La segunda fue en 2018 por La forma del agua, que se llevó cuatro premios a Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Diseño de Producción y Mejor Banda Sonora.

La tercera fue en 2022 por El callejón de las almas perdidas, que obtuvo dos nominaciones, Mejor Película y Mejor Dirección.

Y la cuarta fue en 2023 por Pinocho, que ganó el Oscar a Mejor Película Animada.

- Alfonso Cuarón

El director capitalino nominado once veces al Oscar con cuatro victorias. La primera vez fue que fue nombrado fue en 2003 por Y tu mamá también, que compitió por Mejor Guión Original.

La segunda fue en 2007 por Niños del hombre, que obtuvo tres nominaciones a Mejor Guion Adaptado y Mejor Edición.

La tercera fue en 2014 por Gravity, que se llevó siete premios a Mejor Dirección, Mejor Fotografía, Mejor Edición, Mejor Banda Sonora, Mejor Sonido, Mejor Edición de Sonido y Mejores Efectos Visuales.

La cuarta fue en 2019 por Roma, que ganó tres premios a Mejor Película Extranjera, Mejor Dirección y Mejor Fotografía. Y la quinta fue en 2023 por Le pupille, que fue nominado a Mejor Cortometraje.

- Alejandro González Iñárritu

El realizador mexicano ha sido nominado nueves veces al Oscar y ha ganado cuatro.

En 2001 por Amores perros, que compitió por Mejor Película Extranjera.

En 2007 por Babel, que obtuvo siete nominaciones a Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Guión Original, Mejor Actriz de Reparto (Adriana Barraza y Rinko Kikuchi), Mejor Banda Sonora y Mejor Edición.

La tercera fue en 2015 por Birdman, que se llevó cuatro premios a Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Guión Original y Mejor Fotografía.

En 2016 por El renacido, que ganó tres premios a Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Actor (Leonardo DiCaprio).

- Emmanuel Lubezki

El fotógrafo mexicano ha sido nominado ocho veces al Oscar y ha ganado tres.

La primera nominación fue en 1996 por La princesita, que compitió por Mejor Fotografía.

La segunda fue en 2000 por Sleepy Hollow (La Leyenda del Jinete sin Cabeza), que obtuvo tres nominaciones a Mejor Fotografía (para Lubezki), Mejor Dirección de Arte y Mejor Vestuario.

En 2005 por El nuevo mundo, que fue nominado a Mejor Fotografía. Posteriormente en 2007, Lubezki fue nominado en la misma categoría por Niños del Hombre.

La cuarta fue en 2012 por El árbol de la vida, que compitió por Mejor Película y Mejor Fotografía.

Después por Gravity en 2014, que se llevó la estatuilla dorada a Mejor Fotografía.

En 2015 repitió el premio por Birdman, que también se llevó Mejor Fotografía.

Un año más tarde obtuvo su tercer Oscar consecutivo a Mejor Fotografía por El Renacido.

- Carlos López Estrada

El director mexicano ha sido nominado en una ocasión al Oscar por Raya y el último dragón en 2022.

- Carlos Cortés, Jaime Baksht y Michelle Couttolenc

La y los sonidistas e ingenieros mexicanos han sido nominados una vez al Oscar y han ganado a. Fue en 2021 por Sound of Metal, que se llevó el premio a Mejor Sonido.

- Mayes C. Rubeo

La diseñadora de vestuario mexicana ha sido nominada una vez al Oscar pero no obtuvo la victoria. Fue en 2020 por Jojo Rabbit, que compitió por Mejor Diseño de Vestuario.

- Yalitza Aparicio

La actriz mexicana fue nominada al Oscar en una ocasión y tampoco obtuvo el triunfo por Roma de 2019, que compitió por Mejor Actriz.

