J-Hope confirma conciertos en México: Boletos, fechas y todos los detalles

J-Hope, uno de los miembros más populares de BTS, ha confirmado su regreso al país, pero esta vez como artista solista. El rapero, cantante y bailarín surcoreano ofrecerá dos conciertos en México este 2025 con su gira mundial Hope On The Stage, y los fans ya están ansiosos por conocer todos los detalles sobre las fechas y la venta de boletos de este fenómeno del K-pop. ¿Serán por Ticketmaster? Esto se sabe.

¿Quién es J-Hope?, el artista surcoreano que anunció sus conciertos en México

Jung Ho-Seok, conocido artísticamente como J-Hope, nació el 18 de febrero de 1994 en Gwangju, Corea del Sur. Desde su debut en 2013 con BTS, ha sido reconocido no solo como uno de los raperos más talentosos del K-pop, sino también por su habilidad como bailarín y productor musical.

En 2018, lanzó su primer mixtape, Hope World, que rápidamente lo catapultó a la fama global. Además, su carrera ha estado marcada por éxitos como “Daydream”, “Airplane” y su colaboración con Becky G en “Chicken Noodle Soup”.

“Hope On The Stage” de J-Hope: Fechas confirmadas para México

La gira mundial de J-Hope, Hope On The Stage, será una de las más ambiciosas de su carrera, con un total de 22 fechas en diferentes países, incluyendo México. El recorrido comenzará en febrero de 2025 en Seúl, Corea del Sur, y culminará en junio en Japón, con paradas en países como Estados Unidos, Singapur y Filipinas.

Este tour no solo presentará sus éxitos de su mixtape Hope World y su álbum Jack in the Box, sino que también se espera que J-Hope estrene nueva música. La gira será una mezcla de música, baile y un espectáculo visual espectacular que seguro encantará a su audiencia internacional.

México será el único país latinoamericano en el itinerario oficial de la gira de J-Hope. Los conciertos se llevarán a cabo en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México (CDMX), que tiene una capacidad aproximada de 17 mil 800 personas, y se espera que la demanda de boletos sea altísima.

Aunque el lugar es icónico, algunos fans han solicitado que se cambie la sede a un espacio más grande, como el Estadio GNP Seguros, debido a la gran cantidad de seguidores de J-Hope en el país.

Venta de boletos para los conciertos de J-Hope en México: Lo que sabemos

Aún no se han confirmado los precios ni la fecha exacta de inicio de la venta de boletos. Sin embargo, se espera que haya una preventiva exclusiva para ARMY (el club de fans oficial de BTS) en la plataforma Weverse, lo que permitirá a los miembros acceder a beneficios especiales como pases VIP, acceso al soundcheck e incluso la oportunidad de conocer a J-Hope en un meet and greet.

La venta general de boletos probablemente se realice a través de plataformas como Ticketmaster, por lo que los fans deben estar atentos a los anuncios oficiales para no perderse esta oportunidad única.

