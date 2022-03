Tensión en el espacio: Astronauta de los Estados Unidos viajará en cápsula rusa

Un astronauta de los Estados Unidos está pronto a descender a la Tierra, en una cápsula rusa. Luego de las tensiones entre ambos países por la invasión en Ucrania, la NASA asegura que la seguridad de Mark Vande Hei está garantizada.

Estados Unidos y Rusia son los principales operadores de la EEI, la Estación Espacial internacional. La convivencia en este laboratorio, que orbita a 354 kilómetros de la superficie terrestre, ha sido siempre pacífica, pero el conflicto entre los rusos y ucranianos ha amenazado esta relación que llava más de 20 años.

El astronauta de los Estados Unidos viajará con dos rusos

Desde la invasión rusa a Ucrania, en febrero de 2022, las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Rusia han alcanzado niveles importantes de tensión. Y si bien el proyecto de la EEI no corre riesgo en el corto plazo, lo cierto es que ya se han cancelado lanzamientos y contratos que ambas naciones tenían en común.

Wikimedia

El astronauta estadounidense Mark Vande Hei es quien ahora está por vivir en carne propia una polémica misión que deberá traerlo a la Tierra. Se trata de un viaje que compartirá con astronautas rusos, en una cápsula rusa.

Mark Vande Hei es un verdadero símbolo para la NASA, ya que cuando regrese a nuestro planeta, habrá pasado casi un año en el espacio, y se hará acreedor del nuevo récord estadounidense.

La NASA insiste que los planes para regresar a Vande Hei al final del mes se mantienen inalterados, mientras que Dmitry Rogozin, líder de la Agencia Espacial Rusa, se ha mostrado muy provocador e intransigente en cuanto a los motivos de la invasión a Ucrania.

Vande Hei superará el récord de vuelo espacial continuo de Estados Unidos , de 340 días, durante la jornada de este martes 15 de marzo, y luego continuará agrandando el récord, hasta su regreso al planeta a bordo de la cápsula Soyuz, para aterrizar en Kazajistán el 30 de marzo. Para entonces, el astronauta habrá registrado 355 días en el espacio.

¿Qué pasará con las misiones entre ambos países?

Será una misión cargada de tensión, mientras la NASA teme que se arriesguen décadas de alianza espacial pacífica.

Pxhere

El astronauta retirado de la NASA Scott Kelly, el estadounidense que hasta el martes mantendrá el récord, no ha permanecido ajeno a la invasión de Rusia. Para expresar su disconformidad, Kelly regresó su medalla rusa por exploración espacial en la embajada rusa en Washington.

“Necesitamos que se ponga un ejemplo de que dos países que históricamente no han estado en los términos más amigables todavía pueden trabajar en algún lugar pacíficamente. Y ese lugar es la Estación Espacial Internacional. Por eso debemos luchar por eso”, dijo Kelly a The Associated Press.

Por el momento, y si bien algunos proyectos se han cancelado, todo parece indicar que en la EEI la misión continuará con normalidad. De hecho, a principios de este otoño, un ruso sería enviado en una cápsula de SpaceX y un astronauta de Estados Unidos en la cápsula rusa Soyuz. Esto mantendría, en principio, la voluntad de que ambas naciones se mantengan unidas en cuanto al manejo de la Estación Espacial Internacional.

La noticia por todos los medios. ¡Descarga nuestra app !

Gm