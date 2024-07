Así aplicará el Hoy No Circula este 4 de julio en el Valle de México

En el Valle de México el clima y la temperatura son cambiantes, por esta razón si piensas salir en tu carro este 4 de julio checa si a tu auto le toca descansar por el Hoy No Circula y así evitar multas.

Este jueves la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), mantendrá vigente la medida del Hoy No Circula y ciertos autos tendrán que dejar de transitar en las importantes avenidas, vialidades de las CDMX y Edomex.

Antes de que inicie la semana consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

🚕🚗🚘🚙🚛🏍🚚 pic.twitter.com/JpTg6TzTKc — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) June 30, 2024

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué autos aplican en el Hoy No Circula este 4 de julio?

Para este 4 de julio, antes de que salgas a la calle en tu vehículo recuerda cerciorarte que no estés dentro del Hoy No Circula y seguir las medidas de la CAMe.

Los vehículos que aplican en el programa del Hoy No Circula del 4 de julio son: Engomado verde, placa 1 y 2, Holograma 1 y 2. El programa estará vigente de 05:00 a 22:00 horas.

¿Cuáles son las medidas alternativas en el Hoy No Circula del 4 de julio?

Si te toca seguir el Hoy No Circula puedes optar por usar el transporte público o en cortas distancicas puedes optar por usar bicicleta o caminar. De esta forma puedes lograr reducir las contaminación atmosférica y reducir la huella de cárbono.

#MedioAmbiente #EcoTipsProAire

Para mantener una buena #CalidadDelAire, es importante implementar una serie de medidas y prácticas que ayuden a reducir la contaminación atmosférica, ¡únete! 🍃 pic.twitter.com/AJG299Nqy4 — Control de la Contaminación Atmosférica (@DGPCCA_Edomex) July 3, 2024

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información een tus manos.