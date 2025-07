Toluca se une al Hoy No Circula con CDMX y otros municipios de Edomex; así aplica el 1 de julio

Sí, a comienzos de año se analizó la posibilidad de que Toluca se uniera a las normas del Hoy No Circula que aplican en el Valle de México (CDMX y municipios del Edomex) y ahora es una realidad que comenzará a ser aplicada desde el martes 1 de julio.

La Gaceta de Gobierno del Edomex anunció que el Hoy No Circula ahora también aplicará en las Zonas Metropolitanas del Valle de Toluca (ZMVT) y de Santiago Tianguistenco (ZMST), con el único objetivo de mejorar la calidad del aire de las zonas.

¿Cómo será el Hoy No Circula en Toluca?

Este programa se apegará a las mismas normas que existen en la Ciudad de México, es decir, todos los autos con holograma de verificación tipo 1 y 2 estarán obligados a descansar de lunes a sábado, según les corresponda por su número de placas y color de engomado.

Aplicará desde las 05:00 am y terminará a las 22:00 pm, y también provocará multas de miles de pesos a las personas que no lo cumplan. Aunque, detallaron que los primeros seis meses no habrá multas y solo implementarán una campaña de concientización para que las personas respeten el Hoy No Circula. En 2026 comenzarán las multas.

¿Cómo aplicará el Hoy No Circula el 1 de julio?

Ahora la misma norma aplicará para Toluca y otros municipios del Edomex, así como para todas las alcaldías de la Ciudad de México. Los autos que se quedan en casa son:

Engomado rosa

Terminación de placas 7 y 8

Holograma 1 y 2

Recordemos que los autos con holograma 0 y 00 están exentos del programa y pueden circular con libertad todos los días, así como los autos con placas de discapacitados.

