Hoy No Circula 3 de junio: Autos que descansan y multas por incumplir la norma

Este martes 3 de junio de 2025, el programa Hoy No Circula aplica en la Zona Metropolitana del Valle de México. Si no estás seguro de si puedes manejar hoy, aquí te contamos qué autos descansan, dónde aplica la norma, qué sanciones hay por no respetarla, cuáles vehículos están exentos y qué opciones de transporte tienes.

¿Qué es el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula es una medida ambiental aplicada en la CDMX y el Edomex para reducir la contaminación del aire. Limita la circulación de vehículos según el color del engomado, el último dígito de la placa y el holograma. Esta restricción aplica de lunes a sábado y busca mejorar la calidad del aire en la capital y su zona conurbada.

¿Dónde aplican las sanciones por el Hoy No Circula?

Las restricciones del Hoy No Circula 3 de junio se aplican en las 16 alcaldías de la CDMX y en 18 municipios del Edomex. Entre ellos están Naucalpan, Ecatepec, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Chalco, Coacalco, entre otros. La vigilancia es coordinada por autoridades de ambas entidades.

¿Qué autos no circulan hoy por el programa?

Este martes 3 de junio, no circulan los autos con engomado rosa, placas terminación 7 y 8, y que tengan holograma 1 o 2. La restricción va de las 5:00 a las 22:00 horas. Si tu auto cumple con estas características, debes dejarlo en casa para evitar sanciones.

Autos exentos del Hoy No Circula

Los autos con holograma 00 y 0, así como vehículos eléctricos e híbridos, están exentos del programa. También circulan sin restricción los autos de personas con discapacidad, servicios de emergencia, seguridad pública y transporte escolar autorizado.

Multas por incumplir el Hoy No Circula

Si circulas sin autorización, la multa en CDMX va de 2 mil 74.80 a 3 mil 112.20 pesos, y en Edomex de mil 924 pesos. Además, tu auto puede ser enviado al corralón, lo que implica gastos adicionales. Las sanciones buscan fomentar el respeto a esta política ambiental.

Alternativas de transporte si tu auto no circula hoy

Puedes usar el Metro, Metrobús, RTP, Trolebús o Ecobici. También están las apps de movilidad como Uber o Didi, o puedes organizar un viaje compartido. Estas opciones permiten moverte sin afectar al medio ambiente ni incumplir la ley.

