Así puedes obtener la carta de no antecedentes penales en CDMX

La carta de no antecedentes penales es un trámite que aunque no es tan conocido, sí es solicitado, por lo que si la necesitas, o conoces a alguien que la requiera, te contamos cómo sacarla y cuál es su costo en la Ciudad de México (CDMX).

Esta carta certifica que las personas nunca han cometido un delito por el cual hayan atravesado un proceso penal. Este documento se solicita sobre todo para procesos burocráticos con otros países o para ciertos empleos.

A través de la carta de no antecedentes penales se informa que después de realizar una búsqueda exhaustiva en el Sistema Integral de Información Penitenciaria, con el que cuenta la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, no se encontraron registros de Antecedentes Penales.

Dónde sacar la carta de antecedentes no penales en CDMX

Primero es importante tener en cuenta cuáles son los requisitos para obtener la carta de no antecedentes penales:

Documentos de identificación oficial



Credencial para Votar, Cédula Profesional, Licencia para conducir, Pasaporte o Tarjeta de Residencia.

Comprobantes de domicilio



Recibo de Servicio de Luz , estado de cuenta de servicio telefónico o servicio del agua.

Ahora, deberás ingresar al sitio web correspondiente para solicitar tu carta .

1. El usuario debe tener su LLAVE CDMX para ingresar a la dirección electrónica

2. Deberá realizar la solicitud proporcionando los datos que el sistema solicite y cargar los documentos correspondientes.

3. Se enviará un código de aceptación al correo que dio el usuario

4. Después de un periodo de máximo 3 días, el usuario recibirá un correo con la Constancia Digital de No Antecedentes Penales o en su caso, se le informará el por qué no se le otorgo dicha Constancia.

Costo de la carta de no antecedentes penales

La carta de no antecedentes penales es un trámite de la CDMX que no tiene costo. Además, tiene una vigencia de 60 días naturales después de la expedición de la Constancia Digital de Antecedentes No Penales de la Ciudad de México.

