Hospitales veterinarios 24 horas en CDMX y qué servicios ofrecen

Si tienes perros o gatos como mascotas y vives en CDMX seguramente querrás saber en dónde hay hospitales veterinarios 24 horas y los servicios que ofrecen, aquí te compartimos todos los detalles.
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Hospital Veterinario en Venustiano Carranza
Este lugar se encuentra ubicado en Xochitlán Norte casi esquina Xocoyote, colonia Arena Cuarta Sección y ofrece servicio se urgencias 24/7, rayos X, cirugías y hospitalización a bajo costo.
Además hay vacunas antirrábicas gratuitas y consultas sin costo para personas de escasos recursos.
UNAM-BANFIELD en Coyoacán
El hospital se encuentra en Avenida Antonio Delfín Madrigal s/n en Ciudad Universitaria en Coyoacán y brinda servicio las 24 horas. Hay hospitalización para perros y gatos, medicina interna, atención preventiva, cirugía de tejidos blancos, laboratorio y equipo de diagnóstico.
Hospital Veterinario Arenal
Se encuentra ubicado en Xochitlán norte casi esquina Xichú, Arenal y ofrece servicio las 24 horas del día con servicios de rayos X, vacunaciones, desparasitaciones y más.
Así que ya lo sabes, en caso de que tu mascota requiera atención médica puedes acudir a alguno de estos hospitales.
Además, puedes consultar el directorio oficial de Atención Animal de las Alcaldías para ubicar el centro de salud animal más cercano a tu domicilio, hay jornadas de esterilización y vacunación gratuita.
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