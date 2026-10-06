Evita multas: así aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex este martes 6 de octubre

En la Ciudad de México (CDMX) y en el Estado de México (CDMX) no cesan las lluvias, pero otra cosa que no cesa es la aplicación del programa Hoy No Circula durante este martes 6 de octubre.

De acuerdo a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), estos son los carros que se quedan en casa y no pueden circular por el Valle de México:

Engomado rosa

Terminación de placa 7 y 8

Holograma 1 y 2

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este martes 6 de octubre en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoRosa terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2. 𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎 pic.twitter.com/dUbTXbKDUd — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) October 6, 2026

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¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

Es importante que tomes en cuenta que la medida restrictiva aplica desde las 05:00 hasta las 22:00 horas (tiempo del centro de México); no obstante, si no cumples y circulas libremente pese al Hoy No Circula, entonces puedes ser acreedor a una multa de más de tres mil pesos y la cifra puede aumentar por costos de arrastre, así como corralón.

También, cabe la pena resaltar, que existen automóviles exentos de la medida y son aquellos con:

Holograma 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público

Taxis

Unidades de emergencia

Vehículos con Pase Turístico vigente

¿Habrá Doble Hoy No Circula en la CDMX durante este martes 6 de octubre?

El riesgo de haya Doble Hoy No Circula es latente en una urbe como la Ciudad de México, así como en otros puntos del Valle de México; sin embargo, para que esto suceda primero se tiene que activar la Fase 1 o 2 de Contingencia Ambiental.

No obstante, de acuerdo a la Dirección de Monitoreo Atmosférico, en la capital del país el Índice de Aire y Salud es bueno, eso quiere decir que el nivel de riesgo es bajo, en otras palabras: no hay condiciones para que se active el Hoy No Circula.

Este parámetro puede cambiar con el paso de las horas, es por eso que las autoridades recomiendan estar al pendiente de cualquier actualización.

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