Piden ayuda para rescatar a decenas perros que sufren maltrato en Iztapalapa

Mundo Patitas denunció mediante redes sociales que decenas de perros viven en malas condiciones en la colonia Mexicaltzingo en la alcaldía Iztapalapa por lo que piden ayuda de las autoridades para rescatarlos.
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Piden rescatar a perros en Iztapalapa
De acuerdo con los vecinos, hay al menos 30 perros en un espacio de 4x4 metros con ventilación insuficiente y en pésimas condiciones, además se reportan peleas, muertes de animales, reproducción constante y malos olores.
A pesar de que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la CDMX ha acudido al domicilio no han podido hacer nada debido a que los dueños del inmueble se niegan a dejar ingresar a las autoridades.
¿Cómo se castiga el maltrato animal?
En la CDMX el maltrato y crueldad animal se castigan con entre uno y tres años de prisión y multas de entre 300 y 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
El Código Penal establece que estas son algunas conductas consideradas maltrato crueldad:
- Desatención alimentaria, no proporcionar agua limpia y alimento suficiente.
- Falta de refugio, que no cuenten con un lugar adecuado donde descansar.
- No otorgar atención veterinaria ni medicina preventiva.
- Mantener a la mascota en condiciones insalubres.
- Tener al animal atado o confinado.
- Abandonar un animal en la vía pública.
- Mutilaciones de cola, orejas, cuerdas vocales y otras modificaciones.
- Golpearlo, quemarlo o provocarle cualquier tipo de lesión.
- Promover u organizar peleas clandestinas.
- Forzar a animales a trabajos y jornadas excesivas.
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