¿Cómo va el Metro y Metrobús CDMX este martes?: Así están las estaciones y líneas hoy 6 de octubre

Es martes y si tu automóvil se queda en casa por el Hoy No Circula este 6 de octubre, entonces sal con tiempo porque los principales transportes públicos de la Ciudad de México (CDMX) comienzan a tener afectaciones y retrasos por clima o manifestaciones sociales.

Es por lo anterior que en adn Noticias te contamos cómo va el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y Metrobús para que no llegues tarde a tus compromisos.

#MetroAlMomento: Se registra afluencia moderada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 4, 5, 6, 8, 12 y A.



Las Líneas 2, 3, 7 y B presentan afluencia alta. Personal del Metro brinda apoyo en puntos estratégicos para agilizar el servicio.



Debido a la lluvia, se… pic.twitter.com/GGoyTaQklh — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 6, 2026

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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 6 de octubre

Así va el Metro CDMX este martes

06:40 horas: Metro CDMX confirma retrasos en las líneas 2, 3, 7 y B

6:36 horas: Metro CDMX descarta averías en la línea 2 y agiliza la circulación de los trenes

y agiliza la circulación de los trenes 06:29 horas: retrasos en la línea 7 del Metro CDMX tras ser detenido el servicio por una persona en la zona de vías

tras ser detenido el servicio por una persona en la zona de vías 06:26 horas: usuarios reportan retrasos de más de 15 minutos en la línea 3 del Metro CDMX

del Metro CDMX 06:01 horas: usuarios reportan retrasos de más de 10 minutos en la línea 9 ; Metro CDMX agiliza la circulación y salida de los trenes

; Metro CDMX agiliza la circulación y salida de los trenes 06:00 horas: Metro CDMX confirma alta afluencia en las líneas 3 y B

05:56 horas: retrasos de más de 10 minutos en la línea B , especialmente en dirección Buenavista; Metro CDMX agiliza la circulación de los trenes

, especialmente en dirección Buenavista; Metro CDMX agiliza la circulación de los trenes 05:00 horas: inicia el servicio del Metro CDMX

¿Cómo va el Metrobús CDMX hoy 6 de octubre?

06:30 horas: usuarios reportan en redes sociales retrasos en las líneas 1 y 7

04:30 horas: inicia el servicio del Metrobús CDMX

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