¿Cómo va el Metro y Metrobús CDMX este martes?: Así están las estaciones y líneas hoy 6 de octubre

Es martes y si tu automóvil se queda en casa por el Hoy No Circula este 6 de octubre, entonces sal con tiempo porque los principales transportes públicos de la Ciudad de México (CDMX) comienzan a tener afectaciones y retrasos por clima o manifestaciones sociales.
Es por lo anterior que en adn Noticias te contamos cómo va el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y Metrobús para que no llegues tarde a tus compromisos.
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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 6 de octubre
Así va el Metro CDMX este martes
- 06:40 horas: Metro CDMX confirma retrasos en las líneas 2, 3, 7 y B
- 6:36 horas: Metro CDMX descarta averías en la línea 2 y agiliza la circulación de los trenes
- 06:29 horas: retrasos en la línea 7 del Metro CDMX tras ser detenido el servicio por una persona en la zona de vías
- 06:26 horas: usuarios reportan retrasos de más de 15 minutos en la línea 3 del Metro CDMX
- 06:01 horas: usuarios reportan retrasos de más de 10 minutos en la línea 9; Metro CDMX agiliza la circulación y salida de los trenes
- 06:00 horas: Metro CDMX confirma alta afluencia en las líneas 3 y B
- 05:56 horas: retrasos de más de 10 minutos en la línea B, especialmente en dirección Buenavista; Metro CDMX agiliza la circulación de los trenes
- 05:00 horas: inicia el servicio del Metro CDMX
¿Cómo va el Metrobús CDMX hoy 6 de octubre?
- 06:30 horas: usuarios reportan en redes sociales retrasos en las líneas 1 y 7
- 04:30 horas: inicia el servicio del Metrobús CDMX
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