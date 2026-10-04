Domingo de lluvias en CDMX; activan Alerta Amarilla y Naranja en la mayoría de las alcaldías hoy 4 de octubre

No sólo por el huracán Rachel, el frente frío 1 y el ingreso de un humedal provocarán que las lluvias no cesan en la Ciudad de México (CDMX) y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó Alerta Amarilla y Naranja en siete alcaldías durante las primeras horas de este domingo 4 de octubre.

Pese a que es día familiar, no se tiene previsto que las precipitaciones cesen en las próximas horas, así que toma en cuenta el pronóstico para que planes lo último de tu fin de semana.

Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo, para la mañana, tarde y noche del domingo 04/10/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC y @TlalpanAl.



Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias… pic.twitter.com/8NTRXopf7a — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 4, 2026

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Alerta Naranja en la CDMX por lluvias este domingo

Ante el pronóstico lluvias fuertes (de 30 a 49 mm) y posible caída de granizo en la capital del país, se activó Alerta Naranja en las alcaldías:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

La Magdalena Contreras

Tlalpan

Las autoridades mantienen las advertencias entre las 07:30 a las 22:00 horas (tiempo del centro del país).

Alerta Amarilla en la CDMX por lluvias hoy 4 de octubre

Por su parte, ante las lluvias (de entre 15 a 29 mm), así como la posible caída de granizo provocó se activara la Alerta Amarilla en las alcaldías:

Azcapotzalco

Coyoacán

Miguel Hidalgo

También en un horario de 07:30 a las 22:00 horas.

Temporal de lluvias afecta a la CDMX: recomendaciones de las autoridades

Días antes, las autoridades de la Ciudad de México emitieron un alerta por un temporal de lluvias que inició el pasado miércoles 30 de septiembre y que se prevé concluirá hasta el próximo lunes 5 de octubre.

Como se ha visto en las últimas horas, en este periodo de tiempo se prevén lluvias con descargas eléctricas, caída de granizo y rachas de viento.

Ante esto, las autoridades recomiendan:

Portar paraguas o impermeable si vas a salir a la calle

si vas a salir a la calle No arrojar grasas o basura al drenaje

Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura

y mantenerlas libres de basura E vitar transitar por caminos con encharcamientos o inundaciones

o inundaciones Conducir con precaución

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