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Muere persona en un taxi; genera caos en Periférico Sur, CDMX, hoy 22 de junio

Hombre de unos 80 años murió al interior de un taxi mientras circulaba en Álvaro Obregón; autoridades acudieron al lugar para atender el caso.

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Por: Ximena Ochoa
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