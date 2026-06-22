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Familias acudieron a cementerios en el Día de Padre este 2026

Familias de la CDMX acudieron a cementerios para limpiar las lápidas con motivo del Día de Padre

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Por: Adriana Pacheco