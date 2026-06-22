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Ciclistas en riesgo por cascajo en avenida División del Norte, CDMX
Cascajo en avenida División del Norte, colonia Del Valle, pone en riesgo a ciclistas y peatones
Metadatos del artículo
Publicado
22/06/2026
🕐
15:47
Por:
Adriana Pacheco
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