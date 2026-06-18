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Denuncian fuga de agua en la calle Adolfo Prieto de la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez

Vecinos de la calle Adolfo Prieto denunciaron falta de atención a una fuga de agua en la colonia Del Valle; se han desperdiciado varios litros del suministro.

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Por: Yael Toribio