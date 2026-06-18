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Denuncian falta de adoquines en la banqueta de avenida Revolución frente al CETRAM
Usuarios del CETRAM denunciaron la falta de adoquines sobre avenida Revolución en la Colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón.
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Publicado
18/06/2026
🕐
21:40
Por:
Yael Toribio
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