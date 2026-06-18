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/Ciudad/Video

Denuncian falta de adoquines en la banqueta de avenida Revolución frente al CETRAM

Usuarios del CETRAM denunciaron la falta de adoquines sobre avenida Revolución en la Colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón.

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Por: Yael Toribio