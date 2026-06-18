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/Ciudad/Video

Cae bastón de persona con discapacidad en estación Zaragoza de la Línea 1 del Metro CDMX

El Metro CDMX suspendió de manera temporal el servicio en la Línea 1 mientras trabajaban en liberar las vías del bastón metálico que cayó por accidente.

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Por: Yael Toribio