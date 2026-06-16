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Así se vivió la fiesta de Colombia en el Ángel de la Independencia

Más de 20 mil colombianos llenaron el Ángel de la Independencia previo al debut de su selección en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ en el Ciudad de México.

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Por: Yael Toribio
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