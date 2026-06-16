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Aficionados colombianos inundan el Ángel de la Independencia con ritmo y pasión futbolera previo al partido

Con banderas, cantos y un gran ambiente, cientos de colombianos festejan en el Ángel de la Independencia de la CDMX previo a su partido de fútbol.

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Por: Adriana Juárez Miranda
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