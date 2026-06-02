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Integrantes de la CNTE destruyen esculturas del Mundial 2026 en CDMX; todos los desastres que han dejado
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Bloqueos en Avenida Juárez y Paseo de la Reforma colapsa la zona centro de la CDMX

Afectados señalan retrasos de hasta tres horas en su tiempo de traslado derivado de los bloqueos de la CNTE sobre Avenida Juárez, Paseo de la Reforma y más.

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Por: Yael Toribio
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