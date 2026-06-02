Bloqueos en Avenida Juárez y Paseo de la Reforma colapsa la zona centro de la CDMX

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Integrantes de la CNTE destruyen esculturas del Mundial 2026 en CDMX; todos los desastres que han dejado
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Publicado
02/06/2026
🕐
19:44
Por:
Yael Toribio
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