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Cierran la autopista México-Cuernavaca hoy 26 de marzo, hay bloqueos en carreteras

Obras en Periférico tienen un avance de poco más del 70%

Continúan los problemas de circulación en Periférico Manuel Ávila Camacho y se prolongarán 15 días.

Por: Itandehui Cervantes

Para quienes utilizan esta vialidad y se dirigen a entidades como Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Tepotzotlán la mejor opción es utilizar avenida Gustavo Baz, Mario Colín para tomar Prolongación Hidalgo e ingresar por Tultitlán y Cuautitlán Izcalli a la autopista México-Querétaro.

Y para agilizar la circulación, Tránsito y Vialidad de Tlalnepantla mantienen asignados 120 elementos en las avenidas como Gustavo Baz, Periférico, Mario Colín y Prolongación Hidalgo.

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