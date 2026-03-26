Obras en Periférico tienen un avance de poco más del 70%

Para quienes utilizan esta vialidad y se dirigen a entidades como Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Tepotzotlán la mejor opción es utilizar avenida Gustavo Baz, Mario Colín para tomar Prolongación Hidalgo e ingresar por Tultitlán y Cuautitlán Izcalli a la autopista México-Querétaro.

Y para agilizar la circulación, Tránsito y Vialidad de Tlalnepantla mantienen asignados 120 elementos en las avenidas como Gustavo Baz, Periférico, Mario Colín y Prolongación Hidalgo.

