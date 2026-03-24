Fiscalía investiga derrumbe en San Antonio Abad; sobreviviente denuncia negligencia

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX informó que se realiza una investigación por el derrumbe del inmueble en San Antonio Abad donde murieron tres trabajadores.

La investigación se construye a partir de distintas líneas desde fallas técnicas hasta incumplimientos en las medidas de seguridad.

Adrián Arellano, sobreviviente del derrumbe presentó formalmente ante la Fiscalía una querella contra su empleador por el delito de lesiones culposas y el abandono de responsabilidad legal.