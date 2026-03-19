Estalla huelga en los 20 planteles del Bachilleres

De acuerdo con el SINTCB la huelga ocurre debido a una falta de respuesta a un pliego petitorio de 14 puntos pues hay irregularidades en procesos laborales, adeudos contractuales y retrasos en la liberación de plazas administrativas.

Además, se denunció la falta de liberación de 241 plazas administrativas detenidas desde junio de 2025.

