Estalla huelga en los 20 planteles del Bachilleres
Los 20 planteles del Colegio de Bachilleres suspendieron actividades en protesta por presuntas violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo.
De acuerdo con el SINTCB la huelga ocurre debido a una falta de respuesta a un pliego petitorio de 14 puntos pues hay irregularidades en procesos laborales, adeudos contractuales y retrasos en la liberación de plazas administrativas.
Además, se denunció la falta de liberación de 241 plazas administrativas detenidas desde junio de 2025.