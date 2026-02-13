Vecinos alertan por bicitaxis que se apoderan de Paseo de la Reforma

Habitantes de la zona han señalado que hay filas de bicitaxis que se estacionan sobre las aceras generando molestia entre los transeúntes y apropiándose del espacio público.

El diputado Miguel Ángel Macedo presentó ante el Pleno del Congreso de la CDMX una iniciativa para reformar la Ley de Movilidad para regular, autorizar y supervisar el servicio de mototaxis.