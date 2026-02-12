inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Confirman que falta por encontrar a 5 de los 10 mineros secuestrados en Sinaloa

Automovilista agrede a ciclista e intenta golpearlo en calles de CDMX

En redes sociales se hizo viral el video de un automovilista y un ciclista protagonizando una pelea.

Videos,
Ciudad

Por: Itandehui Cervantes

Según las acusaciones el ciclista empujó el espejo retrovisor para evitar golpearlo pero el conductor aseguró que el joven golpeó a su unidad.

El conductor de alrededor de 50 años lo amenazó en varias ocasiones y el ciclista le reprochó y grabó la discusión para tener pruebas de la agresión.

Según el Reglamento de Tránsito de la CDMX los vehículos como las bicicletas deben procurar ir sobe el carril derecho excepto en calles compartidas con ciclistas.

Tags relacionados
CDMX