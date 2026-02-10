inklusion.png Sitio accesible
Investigan agresión a policías de la SSC en Santa María la Ribera

De acuerdo con la información, el policía revisaba a una persona en posesión de drogas cuando los vecinos salieron a agredir al uniformado.

Por:  Itandehui Cervantes

Según el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el uniformado realizaba patrullajes de seguridad y vigilancia en la calle Mariano Azuela cuando observó a una persona en posesión de narcóticos y se le acercó.

Cuando le realizaban una revisión preventiva salieron los vecinos para agredir al policía por lo que el uniformado tuvo que realizar disparos al aire y solicitó el apoyo de más elementos.

