Investigan agresión a policías de la SSC en Santa María la Ribera
De acuerdo con la información, el policía revisaba a una persona en posesión de drogas cuando los vecinos salieron a agredir al uniformado.
Según el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el uniformado realizaba patrullajes de seguridad y vigilancia en la calle Mariano Azuela cuando observó a una persona en posesión de narcóticos y se le acercó.
Cuando le realizaban una revisión preventiva salieron los vecinos para agredir al policía por lo que el uniformado tuvo que realizar disparos al aire y solicitó el apoyo de más elementos.