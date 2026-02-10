Investigan agresión a policías de la SSC en Santa María la Ribera

Según el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el uniformado realizaba patrullajes de seguridad y vigilancia en la calle Mariano Azuela cuando observó a una persona en posesión de narcóticos y se le acercó.

Cuando le realizaban una revisión preventiva salieron los vecinos para agredir al policía por lo que el uniformado tuvo que realizar disparos al aire y solicitó el apoyo de más elementos.

