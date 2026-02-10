Alertan por robo de perros y gatos y extorsión a dueños
De acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia, el robo de mascotas ha tenido un aumento nacional de 125% en los últimos doce años.
Vecinos de la zona solicitaron de manera directa a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que se refuerce la vigilancia en la zona pues el robo de perros va en aumento. Las colonias con más reportes de robo de perros son:
Benito Juárez
Gustavo A. Madero
Miguel Hidalgo
Cuauhtémoc
Coyoacán
Tlalpan
Iztapalapa
Los perros son robados para reventa, extorsión mediante rescate y peleas clandestinas.