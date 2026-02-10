Alertan por robo de perros y gatos y extorsión a dueños

Vecinos de la zona solicitaron de manera directa a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que se refuerce la vigilancia en la zona pues el robo de perros va en aumento. Las colonias con más reportes de robo de perros son:

Benito Juárez

Gustavo A. Madero

Miguel Hidalgo

Cuauhtémoc

Coyoacán

Tlalpan

Iztapalapa

Los perros son robados para reventa, extorsión mediante rescate y peleas clandestinas.

