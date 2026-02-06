inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Líneas del Metro y Metrobús con retrasos de 20 minutos y estaciones con aglomeraciones

Familias viven bajo el agua por inundaciones en Ticomán

Decenas de familias se enfrentan a una terrible situación debido a las inundaciones en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Videos,
Ciudad

Por:  Itandehui Cervantes

De acuerdo con los reportes de los habitantes, el agua brota del subsuelo, se filtra por las paredes y provoca severos daños en las viviendas.

Vecinos denuncian que esta situación ya ha tenido repercusiones en su salud pues sufren enfermedades respiratorias debido a la humedad constante. Además, aumenta el riesgo de electrocución y daños estructurales.

Ya han hecho reportes ante las autoridades desde hace años pero no han podido resolver la situación.

Tags relacionados
CDMX