Familias viven bajo el agua por inundaciones en Ticomán

De acuerdo con los reportes de los habitantes, el agua brota del subsuelo, se filtra por las paredes y provoca severos daños en las viviendas.

Vecinos denuncian que esta situación ya ha tenido repercusiones en su salud pues sufren enfermedades respiratorias debido a la humedad constante. Además, aumenta el riesgo de electrocución y daños estructurales.

Ya han hecho reportes ante las autoridades desde hace años pero no han podido resolver la situación.

