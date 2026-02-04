inklusion.png Sitio accesible
Marcha de trabajadores del Metro y bloqueos paralizan calles de CDMX hoy

Microsismos en CDMX se deben a grietas provocadas por la Falla Plateros- Mixcoac: UNAM

Especialistas del Instituto de Geofísica de la UNAM explicaron que los microsismos en la Ciudad de México se deben a grietas.

Ciudad

Por:  Itandehui Cervantes

Las secretarías de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) y a la de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, ambas de la Ciudad de México reunieron un equipo de especialistas para investigar lo que estaba provocando los microsismos.

Esta falla geológica es la que provoca grietas que a su vez generan movimientos telúricos y recomendaron a los habitantes de la zona que den mantenimiento a sus inmuebles y reporten cualquier grieta ante las autoridades.

